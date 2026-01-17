Cruz Azul vs Puebla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La noche del sábado cierra con un enfrentamiento vibrante en el Estadio Cuauhtémoc. Cruz Azul, que recuperó la memoria ganadora la jornada pasada, "recibe" al Club Puebla en su propio campo, pero con los cementeros como local administrativo.
Se trata de un duelo donde ambos equipos llegan con la misma urgencia: consolidar un arranque positivo tras haber ganado uno y perdido otro en sus primeros dos compromisos. Con ambos clubes empatados en 3 puntos, el vencedor dará un salto importante hacia la zona alta de la tabla.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Puebla?
- Ciudad: Ciudad de Puebla
- Fecha: sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 22:00 (hora de EE.UU. ET), 21:00 horas (México) 04:00 horas (España)
- Estadio: Estadio Cuauhtémoc
¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Puebla en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA, Univisión, CBS Sports
Paramount+, VIX
México
-
VIX
Centroamérica
-
VIX
Internacional
-
Bet365
Últimos partidos de Cruz Azul
Rival
Resultado
Competición
Atlas
2-0 V
Liga MX
León
1-2 D
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Guadalajara
3-2 V
Liga MX
Últimos partidos del Puebla
Rival
Resultado
Competición
Mazatlán
2-1 V
Liga MX
Atlas
0-1 D
Liga MX
León
2-1 V
Liga MX
Cruz Azul
0-3 D
Liga MX
FC Juárez
4-4 E
Liga MX
Últimas noticias de Cruz Azul
La Máquina Celeste de Nicolás Larcamón llega motivada tras conseguir su primera victoria del torneo al vencer 2-0 al Atlas en la jornada anterior. Actualmente se ubican en la quinta posición de la tabla con 3 puntos y una diferencia de goles de +1.
El equipo ha mostrado variantes tácticas interesantes, utilizando a Erik Lira como líbero en una línea de tres centrales, lo que permite a los carrileros Jorge Sánchez y Rodolfo Rotondi proyectarse con peligro. La dupla creativa formada por José Paradela y Charly Rodríguez será fundamental para alimentar al 'Toro' Fernández en el ataque.
Últimas noticias del Puebla
La Franja también llega con 3 puntos, situándose en el décimo lugar de la clasificación. Vienen de una victoria vital en casa 2-1 sobre Mazatlán, recuperándose de la derrota inicial ante Atlas y con un esperanzador Esteban Lozano, en plan goleador.
El planteamiento poblano promete ser valiente; la alineación proyectada muestra un esquema 4-3-3 ofensivo, buscando explotar las bandas con Emiliano Gómez y Edgar Guerra. Sin embargo, deberán tener cuidado en defensa, ya que en su última visita a Cruz Azul (en el Apertura) se llevaron una dolorosa derrota de 3-0.
Posibles alineaciones
Cruz Azul (3-4-2-1)
El equipo mantiene su estructura de posesión y presión alta, con una defensa flexible liderada por Piovi y Ditta.
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi
- Carrileros: Jorge Sánchez, Carlos Rodolfo Rotondi
- Mediocampistas: Jeremy Márquez, José Paradela, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino
- Delantero: Gabriel 'Toro' Fernández.
Puebla (4-3-3)
Una propuesta ofensiva que intentará pelear el balón en el medio campo y aprovechar la velocidad de sus extremos.
- Portero: Daniel Gutiérrez
- Defensas: Fernando Monárrez, Eduardo Navarro, Nicolás Díaz, Brayan Garnica
- Mediocampistas: Carlos Baltazar, Luis Rey, Alejandro Organista
- Delanteros: Emiliano Gómez, Esteban Lozano, Edgar Guerra.
Pronóstico SI
Cruz Azul ha demostrado tener un sistema de juego más consolidado y la victoria ante Atlas les ha dado la confianza necesaria. Puebla suele sufrir defensivamente contra equipos de alta jerarquía ofensiva. Jugando en la Ciudad de México y con la calidad individual de jugadores como Paradela y Rotondi, la balanza se inclina hacia los locales.
Cruz Azul 2-1 Puebla
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.