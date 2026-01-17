Cruz Azul vs Puebla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La noche del sábado cierra con un enfrentamiento vibrante en el Estadio Cuauhtémoc. Cruz Azul, que recuperó la memoria ganadora la jornada pasada, "recibe" al Club Puebla en su propio campo, pero con los cementeros como local administrativo.

Se trata de un duelo donde ambos equipos llegan con la misma urgencia: consolidar un arranque positivo tras haber ganado uno y perdido otro en sus primeros dos compromisos. Con ambos clubes empatados en 3 puntos, el vencedor dará un salto importante hacia la zona alta de la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Puebla?

Ciudad : Ciudad de Puebla

: Ciudad de Puebla Fecha : sábado 17 de enero de 2026

: sábado 17 de enero de 2026 Horario : 22:00 (hora de EE.UU. ET), 21:00 horas (México) 04:00 horas (España)

: 22:00 (hora de EE.UU. ET), 21:00 horas (México) 04:00 horas (España) Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Puebla en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univisión, CBS Sports Paramount+, VIX México - VIX Centroamérica - VIX Internacional - Bet365

Últimos partidos de Cruz Azul

Rival Resultado Competición Atlas 2-0 V Liga MX León 1-2 D Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Guadalajara 3-2 V Liga MX

Últimos partidos del Puebla

Rival Resultado Competición Mazatlán 2-1 V Liga MX Atlas 0-1 D Liga MX León 2-1 V Liga MX Cruz Azul 0-3 D Liga MX FC Juárez 4-4 E Liga MX

Puebla v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias de Cruz Azul

La Máquina Celeste de Nicolás Larcamón llega motivada tras conseguir su primera victoria del torneo al vencer 2-0 al Atlas en la jornada anterior. Actualmente se ubican en la quinta posición de la tabla con 3 puntos y una diferencia de goles de +1.

El equipo ha mostrado variantes tácticas interesantes, utilizando a Erik Lira como líbero en una línea de tres centrales, lo que permite a los carrileros Jorge Sánchez y Rodolfo Rotondi proyectarse con peligro. La dupla creativa formada por José Paradela y Charly Rodríguez será fundamental para alimentar al 'Toro' Fernández en el ataque.

Últimas noticias del Puebla

La Franja también llega con 3 puntos, situándose en el décimo lugar de la clasificación. Vienen de una victoria vital en casa 2-1 sobre Mazatlán, recuperándose de la derrota inicial ante Atlas y con un esperanzador Esteban Lozano, en plan goleador.

El planteamiento poblano promete ser valiente; la alineación proyectada muestra un esquema 4-3-3 ofensivo, buscando explotar las bandas con Emiliano Gómez y Edgar Guerra. Sin embargo, deberán tener cuidado en defensa, ya que en su última visita a Cruz Azul (en el Apertura) se llevaron una dolorosa derrota de 3-0.

Leon v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Cruz Azul (3-4-2-1)

El equipo mantiene su estructura de posesión y presión alta, con una defensa flexible liderada por Piovi y Ditta.

Portero : Andrés Gudiño

: Andrés Gudiño Defensas : Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi

: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi Carrileros : Jorge Sánchez, Carlos Rodolfo Rotondi

: Jorge Sánchez, Carlos Rodolfo Rotondi Mediocampistas : Jeremy Márquez, José Paradela, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino

: Jeremy Márquez, José Paradela, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino Delantero: Gabriel 'Toro' Fernández.

Puebla (4-3-3)

Una propuesta ofensiva que intentará pelear el balón en el medio campo y aprovechar la velocidad de sus extremos.

Portero : Daniel Gutiérrez

: Daniel Gutiérrez Defensas : Fernando Monárrez, Eduardo Navarro, Nicolás Díaz, Brayan Garnica

: Fernando Monárrez, Eduardo Navarro, Nicolás Díaz, Brayan Garnica Mediocampistas : Carlos Baltazar, Luis Rey, Alejandro Organista

: Carlos Baltazar, Luis Rey, Alejandro Organista Delanteros: Emiliano Gómez, Esteban Lozano, Edgar Guerra.

Pronóstico SI

Cruz Azul ha demostrado tener un sistema de juego más consolidado y la victoria ante Atlas les ha dado la confianza necesaria. Puebla suele sufrir defensivamente contra equipos de alta jerarquía ofensiva. Jugando en la Ciudad de México y con la calidad individual de jugadores como Paradela y Rotondi, la balanza se inclina hacia los locales.

Cruz Azul 2-1 Puebla