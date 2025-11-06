Cruz Azul vs Pumas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Este fin de semana el Club de Fútbol Cruz Azul recibirá al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
La Máquina Celeste es líder general con 35 unidades producto de 10 triunfos, cinco empates y solo una derrota. Mientras que, el cuadro felino es décimo sitio con 18 puntos tras 16 jornadas disputadas y busca meterse al Play-In.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Pumas?
- Ciudad: Puebla
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 04:05 horas (España)
- Estadio: Cuauhtémoc
¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Pumas en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA y Univision
ViX
México
Canal 5 y TUDN
ViX
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Cruz Azul
Rival
Resultado
Competición
Puebla
0-3 V
Liga MX
Monterrey
2-0 V
Liga MX
Necaxa
1-1 E
Liga MX
América
2-1 V
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Pumas
Rival
Resultado
Competición
Tijuana
4-1 V
Liga MX
León
1-1 E
Liga MX
Atlético de San Luis
0-1 D
Liga MX
Monterrey
1-1 E
Liga MX
Chivas
1-2 D
Liga MX
Últimas noticias de Cruz Azul
La Máquina Celeste se adueño del liderato en la penúltima fecha desplazando a los Diablos Rojos y a falta de una fecha pueden terminar en el primer sitio.
Últimas noticias de Pumas
El cuadro felino goleó en casa 4-1 al cuadro fronterizo y llegarán con opciones de meterse al Play-In en la última fecha.
Posibles alineaciones
Cruz Azul
Portero: Kevin Mier.
Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi.
Centrocampistas: José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli y Luka Romero.
Delanteros: Gabriel Fernández.
Pumas
Portero: Keylor Navas.
Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo.
Centrocampistas: José Caicedo, Alan Medina
Delanteros: Rodrigo Lopéz, Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba; José Macías.
Pronóstico SI
El conjunto celeste llega a la última fecha de fase regular como líder en solitario y tiene oportunidad de adueñarse del liderato, por lo que buscará asegurarlo con un triunfo frente a los universitarios desde la ciudad de Puebla.
Cruz Azul 2-1 Pumas
MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.