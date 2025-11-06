Sports Illustrated Fútbol

Cruz Azul vs Pumas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Máquina Celeste buscará quedarse con el liderato general
Benjamín Guerra|
La previa de Cruz Azul vs Pumas en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025
La previa de Cruz Azul vs Pumas en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 | Getty Images/GettyImages

Este fin de semana el Club de Fútbol Cruz Azul recibirá al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La Máquina Celeste es líder general con 35 unidades producto de 10 triunfos, cinco empates y solo una derrota. Mientras que, el cuadro felino es décimo sitio con 18 puntos tras 16 jornadas disputadas y busca meterse al Play-In.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Pumas?

  • Ciudad: Puebla
  • Fecha: sábado 8 de noviembre
  • Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 04:05 horas (España)
  • Estadio: Cuauhtémoc

¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Pumas en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA y Univision

ViX

México

Canal 5 y TUDN

ViX

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival

Resultado

Competición

Puebla

0-3 V

Liga MX

Monterrey

2-0 V

Liga MX

Necaxa

1-1 E

Liga MX

América

2-1 V

Liga MX

Tigres

1-1 E

Liga MX

Últimos cinco partidos de Pumas

Rival

Resultado

Competición

Tijuana

4-1 V

Liga MX

León

1-1 E

Liga MX

Atlético de San Luis

0-1 D

Liga MX

Monterrey

1-1 E

Liga MX

Chivas

1-2 D

Liga MX

Últimas noticias de Cruz Azul

La Máquina Celeste se adueño del liderato en la penúltima fecha desplazando a los Diablos Rojos y a falta de una fecha pueden terminar en el primer sitio.

Últimas noticias de Pumas

El cuadro felino goleó en casa 4-1 al cuadro fronterizo y llegarán con opciones de meterse al Play-In en la última fecha.

Posibles alineaciones

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi.

Centrocampistas: José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli y Luka Romero.

Delanteros: Gabriel Fernández.

Pumas

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo.

Centrocampistas: José Caicedo, Alan Medina

Delanteros: Rodrigo Lopéz, Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba; José Macías.

Pronóstico SI

El conjunto celeste llega a la última fecha de fase regular como líder en solitario y tiene oportunidad de adueñarse del liderato, por lo que buscará asegurarlo con un triunfo frente a los universitarios desde la ciudad de Puebla.

Cruz Azul 2-1 Pumas

