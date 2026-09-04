Cruz Azul vs Santos Laguna: previa, predicciones y alineaciones

La Jornada 7 del Apertura 2026 cierra sus actividades con el Cruz Azul frente a Santos Laguna en el Estadio Banorte Azteca. El actual campeón del fútbol mexicano marcha en la décima posición de la tabla con nueve puntos, mientras su rival es uno de los peores equipos del campeonato, ya que es penúltimo con apenas un punto, luego de cinco descalabros y un empate.



Previo a este cotejo, La Máquina Celeste visitó al Necaxa en Aguascalientes, venciendo 1-3 de la mano de Jeremy Márquez, el argentino Nico Ibáñez y el colombiano Willer Ditta, aunque siguió sin contar con los argentinos Carlos Rotondi y Gonzalo Piovi, quienes continúan lesionados.



Con respecto a los Guerreros de la Comarca, por fin pudieron sumar su primera unidad del semestre al cerrar un empate sin anotaciones contra Tigres en el TSM Corona, algo poco halagador porque los regios también están arrastrando el prestigio al tener un triunfo, por dos empates y tres tropiezos.

NUESTRO PRÓXIMO PARTIDO



🆚 Santos

📆 Domingo 6 de septiembre

⏰ 20:00



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Pronóstico SI

Cruz Azul jugará como local y ha recuperado algunas de las piezas que había perdido, por eso, está claro que va a sacar la victoria frente a un rival endeble que sigue totalmente hundido como lo ha sido los últimos dos años. Es posible que La Máquina haga más de un tanto, ya que la defensa lagunera es un desastre y a pesar de contar con Carlos Acevedo en el arco, este no ha estado tan eficiente como en el pasado. Del mismo modo, difícilmente Santos Laguna va a poder hacerle daño a los locales, así que podría irse en ceros una vez más.



Pronóstico: Cruz Azul 2-0 Santos Laguna

Historial de sus últimos cinco enfrentamientos

El último partido terminó 1-2 a favor de los celestes, gracias a Jeremy Márquez y al argentino José Paradela, con el argentino Ezequiel Bullaude descontando.

Cruz Azul : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Santos Laguna: 1

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Santos Laguna?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Banorte Azteca

Fecha: domingo, 6 de septiembre

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Santos Laguna Necaxa 1-3 Cruz Azul Santos Laguna 0-0 Tigres Cruz Azul 0-2 Atlas Puebla 3-2 Santos Laguna Xolos 2-1 Cruz Azul Santos Laguna 0-1 Chivas Cruz Azul 1-2 Chicago Fire Philadelphia Union 0-2 Santos Laguna Cruz Azul 2-1 New York City Chicago Fire 3-1 Santos Laguna

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Santos Laguna?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Univisión, Univisión NOW, CBS Sports Network, fuboTV México ViX México, Layvtime

Últimas noticias de Cruz Azul

Durante la semana, el pase de Erik Lira al AS Mónaco de Francia se vino abajo a pesar de que tenía todo arreglado y ya había hecho las pruebas médicas. Esto ocurrió porque el cuadro francés no pudo liberar a tiempo una plaza de extranjero. Con el cierre de registros de la Ligue 1, se frustró el sueño del pivote, quien seguirá ligado al club celeste.



Por otro lado, La Máquina Celeste anunció el fichaje de Alan Mozo, procedente desde Chivas, que lo tenía a préstamo con Pachuca. El lateral derecho habría sido vendido en 3.3 millones de dólares, aunque otras fuentes aseguraron que arriba en calidad de préstamo por un año con opción de compra obligatoria en caso de cumplir con ciertos objetivos.

𝐀𝐋𝐀𝐍 𝐌𝐎𝐙𝐎.

𝐁𝚰𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝚰𝐃𝐎 𝐀𝐋 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐃𝐄 𝐅𝐔𝐓𝐁𝐎𝐋 𝐂𝐑𝐔𝐙 𝐀𝐙𝐔𝐋. 💙 pic.twitter.com/0UD7APm5Jy — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 3, 2026

La posible alineación de Cruz Azul (5-4-1): Kevin Mier; Omar Campos, Chiquete Orozco, Amaury García, Willer Ditta, Jeremy Márquez; Charly Rodríguez, Erik Lira, Agustín Palavecino, José Paradela; Nico Ibáñez.

Últimas noticias de Santos Laguna

Los Guerreros también cerraron un fichaje para el campeonato. Se trata del delantero Esteban Lozano, procedente del América, que lo tuvo cedido con el Puebla el pasado torneo.



Sobre el enfrentamiento contra Cruz Azul, el defensa argentino Franco Pardo destaco la importancia de volver al Estadio Banorte y aseguró que el equipo trabaja para corregir errores defensivos y ofensivos. Asimismo, el zaguero señaló que el resultado frente a Tigres dejó sensaciones positivas.

Esteban Lozano llega a La Laguna para convertirse en un nuevo Guerrero. ⚔️



Delantero de gran fortaleza física y presencia en el área, preparado para disputar cada balón y dejarlo todo por nuestros colores.



¡Bienvenido a Club Santos Laguna, Esteban! 🇳🇬🔥



📰:… pic.twitter.com/KWkCSNE0ew — Club Santos (@ClubSantos) August 31, 2026

La posible alineación de Santos Laguna (3-4-3): Carlos Acevedo; Franco Pardo, Felipe Sánchez, Efraín Orona; Mauricio Cuevas, Aldo López, Fran Villalba, Diego González; Kevin Palacios, Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo.