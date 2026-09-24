Cruz Azul vs Toluca: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Cruz Azul será el anfitrión del Deportivo Toluca FC en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La Máquina Celeste fue vencedor en el último enfrentamiento en donde conquistaron el Campeón de Campeones, pero han ido de más a menos en el presente semestre del año, por eso vemos con dudas al cuadro de Joel Huiqui.

De esa manera, los dejamos con la información más relevante acerca de este encuentro donde los dos quieren sumar de a tres unidades.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto celeste ha mantenido una hegemonía frente al conjunto escarlata y vienen de ganarles el Campeón de Campeones, sin embargo, creemos que esta racha se puede cortar ante el nivel de los Diablos Rojos y el irregular momento que pasa el cuadro cementero.

Creemos que el triunfo se lo puede quedar la visita que llega enrrachada con cuatro victorias en fila y en un poder ofensivo destacable.

Cruz Azul 1-2 Toluca

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Toluca?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : sábado 26 de septiembre

: sábado 26 de septiembre Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX, 01:00 ESP

La sede del partido será el Estadio Banorte | Hector Vivas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y Toluca (últimos cinco enfrentamiento)

Cruz Azul : 2

: 2 Empate : 3

: 3 Toluca: 0

Último partido entre ambos: 25/07/23 - Toluca 1-3 Cruz Azul - Campeón de Campeones

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Toluca Monterrey 1-0 Cruz Azul Toluca 2-3 Santos Inter Miami 2-0 Cruz Azul Puebla 0-1 Toluca Cruz Azul 4-3 América 12/09/26 Toluca 5-2 Atlas Cruz Azul 1-0 Santos 06/09/26 Toluca 2-0 Monterrey Necaxa 1-3 Cruz Azul 28/08/26 Toluca 2-0 León

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Toluca por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision y ViX México ViX Premium, Canal 5 y Lavytime

Últimas noticias de Cruz Azul

Kevin Mier fue convocado por la selección de Colombia | Jam Media/GettyImages

La Máquina Celeste afrontará su partido ante los Diablos Rojos sin tres de sus principales pilares: Erik Lira, Kevin Mier y Jeremy Márquez que causarán baja para este compromiso.

Los tres futbolistas abandonarán la dinámica del club para sumarse a sus respectivas selecciones en el parón FIFA que abarcará casi dos semanas.

La posible alineación de Cruz Azul (4-2-3-1): Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco; Agustín Palavecino, Andrés Montaño; José Paradela, Carlos Rodríguez, Omar Campos; Nicolás Ibáñez.

Últimas noticias de Toluca

Santos Laguna dio la sorpresa de la Jornada 9 de la Liga MX al vencer 3-2 al Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca llegó a ir ganando 2-0, pero la expulsión de Everardo López al finalizar el primer tiempo cambió todo. Santos terminó ganando 3-2 con gol de Fran Villalba en la última jugada del partido.

La posible alineación de Toluca (4-2-3-1): Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Brian García; Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega; Paulinho.

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