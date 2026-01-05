Cruz Azul y Necaxa cerca de concretar un interesante intercambio de jugadores para el Clausura 2026

Desde que se anunció la llegada del director técnico argentino Nicolás Larcamón a la Máquina Celeste de Cruz Azul, los rumores no tardaron en aparecer. El vínculo reciente del estratega con el Necaxa provocó que varias de las principales figuras de los Hidrorayos comenzaran a ser relacionadas con la escuadra que entrena en la Noria, bajo la lógica de que Larcamón buscaría futbolistas que ya conocen su idea de juego. El torneo pasado, esa expectativa terminó por hacerse realidad con el fichaje de José Paradela, quien se convirtió en una de las apuestas más claras del nuevo proyecto celeste.

Ahora, el nombre que vuelve a tomar fuerza es el de Agustín Palavecino. El mediocampista argentino aparece como una opción real para reforzar el medio campo de Cruz Azul, en una operación que podría involucrar a Lorenzo Faravelli, actual jugador cementero. Si bien ambos movimientos han sido ligados en distintos reportes, es importante señalar que no se trata de una negociación condicionada en su totalidad.

Necaxa y Faravelli con acuerdo verbal 🗣️🤝



Faravelli (33) 🇦🇷 llegaría a préstamo por un año, con opción de compra y sin cargo, tras aceptar una rebaja salarial y dar por cerrado su ciclo en Cruz Azul ✅



La operación está ligada a la inminente salida de Agustín Palavecino ⏳… pic.twitter.com/qncYrsORlp — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) January 4, 2026

Dicho de otra manera, Cruz Azul podría hacerse de los servicios de Palavecino sin que Necaxa fiche a Lorenzo Faravelli, y viceversa. Cada club analiza sus necesidades de manera independiente, aunque el intercambio luce como una vía que facilitaría las negociaciones.

En tiempos recientes, otros jugadores como Diber Cambindo, por ejemplo, han tenido paso por los dos equipos, reflejando una relación constante en el mercado entre cementeros e Hidrorayos. Este antecedente hace que un nuevo movimiento entre ambas directivas no resulte extraño.

En lo deportivo, Faravelli, a sus 32 años, parece haber cumplido su ciclo con el Cruz Azul, tras varias temporadas de altibajos. Palavecino, por su parte, observa con cautela el panorama en Necaxa, donde la llegada de refuerzos como Almendra y Carranza complica la competencia interna. Aunque no juegan exactamente en su posición, resulta difícil imaginar a los tres compartiendo minutos de forma constante, lo que podría acelerar su salida y abrir la puerta a un nuevo capítulo en la Noria.

