Crystal Palace vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Chelsea está momentáneamente fuera de zona de clasificación a copas europeas y lejos de la lucha por el título en la Premier League, por lo que tienen que empezar a ganar de manera urgente y sostenida para acomodarse de mejor manera. En frente tendrán al equipo de Oliver Glasner, último campeón de la FA Cup.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Crystal Palace vs Chelsea?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: domingo 25 de enero

Horario: 09:00 (Estados Unidos), 08:00 (México), 15:00 (España)

Estadio: Selhurst Park

Crystal Palace v AFC Bournemouth - Premier League | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Crystal Palace vs Chelsea en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Telemundo USA Network México A confirmar A confirmar España Movistar+ DAZN

Últimos cinco partidos

Crystal Palace Chelsea Sunderland 2-0 Crystal Palace

17/1/2026 Chelsea 0-0 Pafos

27/1/2026 Macclesfield 2-1 Crystal Palace

10/01/2026 Chelsea 2-0 Brentford

17/01/2026 Crystal Palace 0-0 Aston Villa

07/01/2026 Chelsea 2-3 Arsenal

14/01/2026 Newcastle 2-0 Crystal Palace

04/01/2026 Charlton 1-5 Chelsea

10/01/2026 Crystal Palace 1-1 Fulham

01/01/2026 Fulham 2-1 Chelsea

07/01/2026

Últimas noticias del Crystal Palace

Crystal Palace v Fulham - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

El equipo dirigido por Oliver Glasner no atraviesa su mejor momento: no ganan desde el 11/12 frente al Shelbourne de Irlanda por la UEFA Conference League, y desde ahí encadenaron tres empates y siete derrotas, incluyendo la embarazosa caída contra Macclesfield de la sexta división en la FA Cup donde defendían el título.

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Marc Guéhi, Daichi Kamada e Ismaila Sarr, mientras que Daniel Muñoz, Eddie Nketiah y Cheick Doucoure están en duda.

Últimas noticias del Chelsea

Chelsea v Brentford - Premier League - Stamford Bridge | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Los de Liam Rosenior no atraviesan su mejor momento, con una sexta posición en la tabla de la Premier League que, de momento, los margina de la oportunidad de jugar una copa internacional en la temporada 2026/27.

Para este compromiso, los Blues no tendrían a su disposición a Roméo Lavia y Levi Colwill, mientras que Tosin Adarabioyo está en duda.

Posibles alineaciones

Crystal Palace

Portero: Dean Henderson

Defensas: Jefferson Lerma, Maxence Lacroix, Chris Richards

Centrocampistas: Tyrick Mitchell, Will Hughes, Adam Wharton, Justin Devenny

Delanteros: Yeremy Pino, Brennan Johnson y Jean Philippe Mateta.

Chelsea

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella

Centrocampistas: Enzo Fernández, Moisés Caicedo

Volantes ofensivos: Alejandro Garnacho, Cole Palmer, Pedro Neto

Delantero: João Pedro.

Pronóstico SI

El Chelsea se impondrá en condición de visitante aprovechándose del pésimo momento que atraviesa el Crystal Palace.

Crystal Palace 1-2 Chelsea

