Crystal Palace vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Chelsea está momentáneamente fuera de zona de clasificación a copas europeas y lejos de la lucha por el título en la Premier League, por lo que tienen que empezar a ganar de manera urgente y sostenida para acomodarse de mejor manera. En frente tendrán al equipo de Oliver Glasner, último campeón de la FA Cup.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Crystal Palace vs Chelsea?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: domingo 25 de enero
Horario: 09:00 (Estados Unidos), 08:00 (México), 15:00 (España)
Estadio: Selhurst Park
¿Cómo se podrá ver el Crystal Palace vs Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Telemundo
USA Network
México
A confirmar
A confirmar
España
Movistar+
DAZN
Últimos cinco partidos
Crystal Palace
Chelsea
Sunderland 2-0 Crystal Palace
Chelsea 0-0 Pafos
Macclesfield 2-1 Crystal Palace
Chelsea 2-0 Brentford
Crystal Palace 0-0 Aston Villa
Chelsea 2-3 Arsenal
Newcastle 2-0 Crystal Palace
Charlton 1-5 Chelsea
Crystal Palace 1-1 Fulham
Fulham 2-1 Chelsea
Últimas noticias del Crystal Palace
El equipo dirigido por Oliver Glasner no atraviesa su mejor momento: no ganan desde el 11/12 frente al Shelbourne de Irlanda por la UEFA Conference League, y desde ahí encadenaron tres empates y siete derrotas, incluyendo la embarazosa caída contra Macclesfield de la sexta división en la FA Cup donde defendían el título.
Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Marc Guéhi, Daichi Kamada e Ismaila Sarr, mientras que Daniel Muñoz, Eddie Nketiah y Cheick Doucoure están en duda.
Últimas noticias del Chelsea
Los de Liam Rosenior no atraviesan su mejor momento, con una sexta posición en la tabla de la Premier League que, de momento, los margina de la oportunidad de jugar una copa internacional en la temporada 2026/27.
Para este compromiso, los Blues no tendrían a su disposición a Roméo Lavia y Levi Colwill, mientras que Tosin Adarabioyo está en duda.
Posibles alineaciones
Crystal Palace
Portero: Dean Henderson
Defensas: Jefferson Lerma, Maxence Lacroix, Chris Richards
Centrocampistas: Tyrick Mitchell, Will Hughes, Adam Wharton, Justin Devenny
Delanteros: Yeremy Pino, Brennan Johnson y Jean Philippe Mateta.
Chelsea
Portero: Robert Sanchez
Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella
Centrocampistas: Enzo Fernández, Moisés Caicedo
Volantes ofensivos: Alejandro Garnacho, Cole Palmer, Pedro Neto
Delantero: João Pedro.
Pronóstico SI
El Chelsea se impondrá en condición de visitante aprovechándose del pésimo momento que atraviesa el Crystal Palace.
Crystal Palace 1-2 Chelsea
