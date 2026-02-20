¿Cuál es el motivo de la lesión de Gilberto Mora?

Gilberto Mora paga hoy el precio de un calendario cargado de exigencias. El joven futbolista de Tijuana, apenas de 17 años, enfrenta una pubalgia que lo mantiene alejado de la actividad sin una fecha clara de regreso.

Durante 2025 se apeló a su juventud para sostener una carga competitiva elevada. La idea era potenciar su crecimiento a través de minutos constantes, tanto en su club como en distintos representativos nacionales.

El plan, sin embargo, terminó por pasar factura. Mora acumuló participación en casi 50 partidos a lo largo del año, una cifra considerable para cualquier profesional y aún más para un futbolista en etapa formativa.

Su actividad incluyó compromisos con Tijuana en Liga MX, llamados con la selección mexicana mayor y participación en el Mundial Sub-17. El volumen de competencia fue intenso y sostenido, con viajes, cambios de ritmo y alta exigencia física.

En su momento, el protagonismo del juvenil fue celebrado como señal de madurez prematura. Se le consideró preparado para asumir responsabilidades mayores, respondiendo con personalidad en escenarios complejos.

No obstante, el cuerpo también tiene límites. La pubalgia que hoy lo aqueja es una lesión asociada, en muchos casos, a sobrecargas repetitivas y falta de periodos adecuados de recuperación.

En el entorno del club existe preocupación moderada. Si bien no se trata de una lesión estructural grave, la ausencia de un plazo fijo para su retorno obliga a manejar el proceso con extrema cautela.

La prioridad ahora es su salud a mediano y largo plazo. Con apenas 17 años, Mora representa un proyecto importante tanto para Tijuana como para el panorama nacional, especialmente con miras a la Copa del Mundo 2026.

El caso abre un debate recurrente en el futbol mexicano: la gestión de cargas en talentos jóvenes. La tentación de acelerar procesos suele chocar con la necesidad de proteger el desarrollo físico integral.

En el corto plazo, Mora deberá enfocarse en la rehabilitación y en recuperar equilibrio muscular en la zona afectada. El trabajo será progresivo y dependerá de su evolución clínica.