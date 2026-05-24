¿Cuál es el premio que recibirá el campeón del Clausura 2026 de la Liga MX?

Este domingo en el Estadio Olímpico Universitario tendremos un nuevo campeón de la Liga MX: Pumas o Cruz Azul. El campeón defensor del Clausura 2026 fue el Toluca, sin embargo, fue eliminado en los cuartos de final por el Pachuca. Tras esto, los auriazules están en la búsqueda de su octava estrella, mientras los celestes van por la anhelada décima, luego de haber empatado sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes para la final de Ida.

🐱🆚🚂📺⚽🏆 Ciudad Universitaria será el escenario de la Final del Clausura 2026 y habrá nuevo Campeón en la Liga MX, ¿Pumas logrará la octava o Cruz Azul llegará a 10 títulos?@PumasMX @CruzAzul @LigaBBVAMX https://t.co/GpZAwkroSb — El Momento Mx (@ElMomentoOfic) May 24, 2026

Además de la dicha que significa añadir un cetro más a tus vitrinas, el ganador del campeonato tendrá ganancias económicas. Tomando en cuenta los reportes surgidos en diferentes medios, aquel que levante el trofeo del semestre en Ciudad Universitaria obtendrá un premio cercano a los 4.1 millones de dólares, es decir, 71 millones de pesos al tipo de cambio actual .



Ninguno de los dos puede dejar pasar una oportunidad como esta, ya que el incentivo económico que está en juego puede servir para hacer fichajes importantes de cara al siguiente campeonato o bien, para poder renovar contratos. Un claro ejemplo sería que Universidad Nacional podría tener suficiente capital para retener a Jordan Carrillo pagando la cláusula de rescisión y evitar que regrese con el dueño de su carta en diciembre, es decir, Santos Laguna.



Ya sea que la UNAM o La Máquina sean el nuevo campeón del balompié azteca, también hay un premio gratificante para el subcampeón, ya que se embolsaría entre dos y 2.4millones de dólares aproximadamente, es decir, ente 34.66 y 41.59 mdp. Con esto en mente, podrían ir pensando en futuros refuerzos para pelear arduamente en el Apertura 2026.

¡Pumas y Cruz Azul van por la gloria y 71 millones! 🏆💰 ¿Quién se lleva el Clausura? #FinalLigaMX https://t.co/ug1H0e1yTV — Claro Sports (@ClaroSports) May 24, 2026

Por último, hay un incentivo especial si Cruz Azul logra erigirse como vencedor. Junto a Tigres, Toluca, Chivas y América, los dos equipos ya tienen su boleto en mano para participar en la próxima edición de la Copa Campeones de la CONCACAF, sin embargo, está en lucha el honor de poder avanzar de forma directa a los octavos de final evitando la primera fase.



En la temporada 2025-2026, los de La Noria fueron los mejores ubicados con 68 puntos superando al Toluca, que se quedó en 67, en tanto que Chivas registró 65. Este dato es importante porque el acceso directo a los octavos se lo queda el campeón mejor ubicado en la clasificación general. Si Joel Huiqui y sus pupilos se llevan la gloria este domingo al mismo tiempo evitarán una ronda previa de la Concachampions, pero si caen ante Efraín Juárez y sus dirigidos, los Diablos Rojos, que sí fueron campeones en el Apertura 2025, tendrán ese privilegio aun cuando quedaron segundos como el equipo más productivo del año futbolístico.

Premios para el campeón del Clausura 2026

Primer lugar: 4.1 millones de dólares/ 7.1 millones de pesos.



Segundo lugar: cerca de 2 millones de dólares/ cerca de 40 millones de pesos.



Boleto directo a los Octavos de final de la Concachampions: para Cruz Azul si es campeón; si Pumas es campeón, el honor pasa al Toluca

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