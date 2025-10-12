Christian Pulisic vive su tercera temporada al servicio del AC Milan, tradicional equipo en el cual se ha consolidado no sólo como una de las piezas más determinantes, también dentro de los futbolistas mejor remunerados de la plantilla.

El atacante estadounidense, quien llegó al club rossonero en el verano de 2023 procedente del Chelsea, a cambio de algo más de 20 millones de euros, ha justificado con creces la inversión del monarca de siete Champions League gracias a su versatilidad, constancia y productividad en el último tercio del campo.

Es que el apodado Capitán América se ha convertido en un elemento imprescindible para el Milan, ya que su capacidad para rendir en distintas posiciones, bien sea de extremo por ambas bandas, mediapunta o incluso de "falso nueve", ha permitido a dicha entidad sacar adelante muchas fases complicadas dentro de los partidos. De hecho, Pulisic acumula 38 goles y 25 asistencias en 108 compromisos oficiales desde su arribo al San Siro.

Definitivamente, quien también actuara en el Borussia Dortmund, previo a ganar la Champions con el propio Chelsea en 2021, no deja de sobresalir en la capital lombarda, al punto que en apenas ocho encuentros disputados, entre todas las competiciones en la 2025/2026, ya suma seis dianas; cuatro de ellas en la Serie A, y dos asistencias, ratificando su condición de referente ofensivo ahora en los dibujos de Massimiliano Allegri. De igual forma, el norteamericano ha exhibido un liderazgo al alcance de pocos dentro de un plantel algo carente de jerarquía, en relación al rossoneri.

¿Cuál es el salario de Christian Pulisic en el AC Milan?

Por otro lado, la web especializada Capology reveló que Pulisic percibe un salario anual de 5.1 millones de euros, ubicándose como el cuarto jugador mejor pagado del Milan, sólo superado en el escalafón por el delantero francés Christopher Nkunku, el extremo portugués Rafael Leão y el volante, también galo, Adrien Rabiot.

A sus 27 años, el nacido en Pennsylvania atraviesa un momento notable de madurez y prestaciones deportivas, aunado a erigirse en uno de los nuevos ídolos del San Siro, motivo por el que la directiva milanista ya trabaja en la renovación de un contrato que vence en 2027.