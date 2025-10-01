¿Cuál es la multa recibida por Sergio Ramos luego de sus críticas al arbitraje?

El pasado fin de semana, Monterrey luego de una seguidilla de malos resultados dentro de la Liga MX, fue capaz de vencer a los Santos de Torreón. Si bien los tres puntos fueron importantes, no se puede negar que las formas para el equipo del norte del país siguen sin ser las más competitivas.

Rayados no pudo marcar más de sólo un gol al que es uno de los peores equipos de toda la liga. En gran medida, la baja cuota de gol antes mencionada fue cortesía de mal arbitraje. Dos goles fueron anulados al cuadro de Monterrey con carencia de argumento, hecho que llevó a Sergio Ramos a realizar fuerte críticas, mismas que hoy le representa una sanción.

La Comisión Disciplinaria anuncia multa a Sergio Ramos por su declaraciones en contra del cuerpo arbitral. Si bien la cifra final no ha sido revelada, fuentes cercanas al club afirman que la misma no supera los 100 salarios mínimos, es decir, no más de 11 mil pesos mexicanos, cantidad que para el tercer mejor pagado en México, debe ser una caricia.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Ramos?

El central calificó de "vergüenza" el trabajo del central Luis Enrique Santander, uno de los árbitros más señalados dentro de la Liga MX.

Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego. ¡La falta que pita hoy, de chiste! ¡Esto solo pasa aquí en esta liga! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy. Sergio Ramos

Si bien la Comisión Disciplinaria no lo asevera en su comunicado, se entiende que este tipo de medidas van de la mano con la apertura de un expediente. Es decir, si Sergio tiende a reincidir en sus críticas contra el arbitraje, llegarán sanciones financieras o incluso deportivas mucho más radicales.