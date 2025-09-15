¿Cuál es la valoración de Franco Mastantuono en el EA Sports FC 26?

Se acuerdo con la información general de su portal, la valoración general de Franco Mastantuono en EA SPORTS FC 26 es 77.

Franco Mastantuono es futbolista profesional de Argentina y juega como mediocentro ofensivo (MCO) en Real Madrid. La valoración general del atacante argentino es 77. El futbolista apenas se unió a las filas merengues este verano después de su paso por el River Plate y haber disputado el Mundial de Clubes 2025.

Perfil del Jugador

Nombre: Franco Mastantuono

Valoración: 77

Posición: Mediocentro ofensivo (MCO)

Posiciones alternativas: ED, DC

Equipo: Real Madrid

Edad: 18

Altura: 177 cm / 5'10"

Peso: 71 kg / 157 lb

Pierna preferida: Izquierda

Nacionalidad: Argentina

Liga: LALIGA EA SPORTS

Atributos detallados

Ritmo: 74

Aceleración: 78

Velocidad: 71

Tiros: 71

Posición: 76

Rematador: 70

Potencia de tiro: 72

Tiros lejanos: 71

Voleas: 65

Penaltis: 70

Pases: 75

Visión: 78

Centros: 73

Precisión tirando faltas: 74

Pases cortos: 77

Pases largos: 72

Efecto: 74

Regates: 80

Agilidad: 82

Equilibrio: 80

Reacción: 74

Control del balón: 80

Regates: 81

Compostura: 78

Defensa: 50

Intercepciones: 53

Precisión de cabezazos: 47

Capacidad defensiva: 49

Entrada normal: 51

Entrada agresiva: 49

Físico: 63

Salto: 64

Resistencia : 72

Fuerza: 58

Agresividad: 64

Atributos específicos

Balón parado

Tácticas fijas más rápidas y precisas, vista previa de la trayectoria más larga.