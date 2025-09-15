¿Cuál es la valoración de Franco Mastantuono en el EA Sports FC 26?
Se acuerdo con la información general de su portal, la valoración general de Franco Mastantuono en EA SPORTS FC 26 es 77.
Franco Mastantuono es futbolista profesional de Argentina y juega como mediocentro ofensivo (MCO) en Real Madrid. La valoración general del atacante argentino es 77. El futbolista apenas se unió a las filas merengues este verano después de su paso por el River Plate y haber disputado el Mundial de Clubes 2025.
Perfil del Jugador
Nombre: Franco Mastantuono
Valoración: 77
Posición: Mediocentro ofensivo (MCO)
Posiciones alternativas: ED, DC
Equipo: Real Madrid
Edad: 18
Altura: 177 cm / 5'10"
Peso: 71 kg / 157 lb
Pierna preferida: Izquierda
Nacionalidad: Argentina
Liga: LALIGA EA SPORTS
Atributos detallados
Ritmo: 74
Aceleración: 78
Velocidad: 71
Tiros: 71
Posición: 76
Rematador: 70
Potencia de tiro: 72
Tiros lejanos: 71
Voleas: 65
Penaltis: 70
Pases: 75
Visión: 78
Centros: 73
Precisión tirando faltas: 74
Pases cortos: 77
Pases largos: 72
Efecto: 74
Regates: 80
Agilidad: 82
Equilibrio: 80
Reacción: 74
Control del balón: 80
Regates: 81
Compostura: 78
Defensa: 50
Intercepciones: 53
Precisión de cabezazos: 47
Capacidad defensiva: 49
Entrada normal: 51
Entrada agresiva: 49
Físico: 63
Salto: 64
Resistencia: 72
Fuerza: 58
Agresividad: 64
Atributos específicos
Balón parado
Tácticas fijas más rápidas y precisas, vista previa de la trayectoria más larga.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.