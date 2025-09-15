¿Cuál es la valoración de Jude Bellingham en el EA Sports FC 26?

De acuerdo con la información de su portal la valoración general de Jude Bellingham en EA SPORTS FC 26 es 90.

Jude Bellingham es futbolista profesional de Inglaterra y juega como mediocentro ofensivo (MCO) en Real Madrid. La valoración general de Jude Bellingham es 90. Además, el jugador inglés tiene el estilo de juego Implacable.

They're in the game.@LaLiga EA SPORTS's top players in #FC26 take the pitch by storm.



Pre-order now: https://t.co/HbhwhqdwTt — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 10, 2025

Perfil del Jugador

Nombre: Jude Bellingham

Posición principal: Mediocentro ofensivo (MCO)

Pierna buena: Derecha

Altura: 186 cm / 6'1"

Peso: 75 kg / 165 lb

Posiciones alternativas: Mediocentro (MC)

Edad: 22

País: Inglaterra

Liga: LALIGA EA SPORTS

Equipo: Real Madrid

Estilo de juego: Implacable

Valoración general: 90

Atributos detallados

Ritmo: 80

Aceleración: 81

Velocidad: 80

Tiros: 86

Posición: 91

Rematador: 88

Potencia de tiro: 86

Tiros lejanos: 87

Voleas: 77

Penaltis: 74

Pases: 83

Visión: 90

Centros: 66

Precisión tirando faltas: 68

Pases cortos: 90

Pases largos: 89

Efecto: 73

Regates: 90

Agilidad: 83

Equilibrio: 83

Reacción: 91

Control del balón: 91

Regates: 91

Compostura: 90

Defensa: 78

Intercepción.: 82

Precisión de cabezazos: 75

Capacidad defensiva: 77

Entrada normal: 79

Entrada agresiva: 77

Físico: 85

Salto: 85

Resistencia: 94

Fuerza: 80

Agresividad: 85

Atributos específicos

Implacable+

Recuperación máxima de fatiga al descanso, más tiempo al marcar y presionar.

Entrada agresiva

Para el balón en los pies durante las entradas agresivas.

Inventiva

Los pases con clase y pases con el exterior son más precisos.

Primer toque

Menos errores al recibir el balón, transición de regate más rápida.

Regate hábil

Esprint controlado más rápido, giros abiertos precisos al regatear.

Revolución

Los tiros con clase y tiros con el exterior son más precisos.

Tiro raso potente

Mejora la capacidad de realizar tiros rasos potentes con mayor precisión de desplazamiento del balón y una ejecución de tiro más rápida.