¿Cuál es la valoración de Jude Bellingham en el EA Sports FC 26?
De acuerdo con la información de su portal la valoración general de Jude Bellingham en EA SPORTS FC 26 es 90.
Jude Bellingham es futbolista profesional de Inglaterra y juega como mediocentro ofensivo (MCO) en Real Madrid. La valoración general de Jude Bellingham es 90. Además, el jugador inglés tiene el estilo de juego Implacable.
Perfil del Jugador
Nombre: Jude Bellingham
Posición principal: Mediocentro ofensivo (MCO)
Pierna buena: Derecha
Altura: 186 cm / 6'1"
Peso: 75 kg / 165 lb
Posiciones alternativas: Mediocentro (MC)
Edad: 22
País: Inglaterra
Liga: LALIGA EA SPORTS
Equipo: Real Madrid
Estilo de juego: Implacable
Valoración general: 90
Atributos detallados
Ritmo: 80
Aceleración: 81
Velocidad: 80
Tiros: 86
Posición: 91
Rematador: 88
Potencia de tiro: 86
Tiros lejanos: 87
Voleas: 77
Penaltis: 74
Pases: 83
Visión: 90
Centros: 66
Precisión tirando faltas: 68
Pases cortos: 90
Pases largos: 89
Efecto: 73
Regates: 90
Agilidad: 83
Equilibrio: 83
Reacción: 91
Control del balón: 91
Regates: 91
Compostura: 90
Defensa: 78
Intercepción.: 82
Precisión de cabezazos: 75
Capacidad defensiva: 77
Entrada normal: 79
Entrada agresiva: 77
Físico: 85
Salto: 85
Resistencia: 94
Fuerza: 80
Agresividad: 85
Atributos específicos
Implacable+
Recuperación máxima de fatiga al descanso, más tiempo al marcar y presionar.
Entrada agresiva
Para el balón en los pies durante las entradas agresivas.
Inventiva
Los pases con clase y pases con el exterior son más precisos.
Primer toque
Menos errores al recibir el balón, transición de regate más rápida.
Regate hábil
Esprint controlado más rápido, giros abiertos precisos al regatear.
Revolución
Los tiros con clase y tiros con el exterior son más precisos.
Tiro raso potente
Mejora la capacidad de realizar tiros rasos potentes con mayor precisión de desplazamiento del balón y una ejecución de tiro más rápida.
