¿Cuál ha sido la oferta de Houston por el fichaje de Bogusz?

Cruz Azul rechazó la primera propuesta formal del Houston Dynamo por el mediocampista polaco Mateusz Bogusz, confirmando que la negociación apenas comienza y que la directiva celeste no está dispuesta a ceder sin alcanzar sus objetivos financieros.

La oferta inicial presentada desde la MLS fue de 6.5 millones de dólares, acompañada de compensaciones variables ligadas a logros individuales y colectivos del futbolista. El paquete incluía incentivos por rendimiento y participación, además de un porcentaje de la carta para una futura venta internacional.

HOUSTON, SALVA A LA MÁQUINA 🔥



Cruz Azul puede resolver su problema llamado Mateusz Bogusz, desde la MLS lo buscan.



💥 Lo que comenzó como un grave acto de indisciplina en La Noria podría terminar en un respiro financiero y administrativo para la directiva cementera, pues desde… pic.twitter.com/wGOHPaVjMQ — Futbol Total (@futboltotal) January 6, 2026

En La Noria consideran que la propuesta está lejos de reflejar la inversión realizada. Cruz Azul desembolsó una cifra superior a los nueve millones de dólares por Bogusz y pretende recuperar la mayor parte posible, razón por la que el primer acercamiento fue descartado sin mayores titubeos.

La postura del club es clara: renegociar un precio cercano a los 10 millones de dólares netos. Ese monto permitiría equilibrar la operación, aliviar tensiones administrativas y cerrar un capítulo que se volvió complejo tras episodios de indisciplina y una relación deteriorada entre jugador y directiva.

Bogusz, por su parte, mantiene una posición firme. El polaco se quiere ir del club sí o sí y así lo ha transmitido a su entorno. Su deseo de cambiar de aires acelera los tiempos y presiona a ambas instituciones a encontrar un punto de encuentro económico.

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El interés del Houston Dynamo se sostiene por razones deportivas y comerciales. La franquicia considera a Bogusz un perfil franquicia, capaz de elevar el nivel competitivo inmediato y de generar retorno a mediano plazo, de ahí la inclusión de variables y porcentajes en la propuesta inicial.

Cruz Azul entiende ese interés, pero no está dispuesto a aceptar una venta a la baja. La directiva prioriza cerrar una operación sólida que permita reinvertir en el plantel y resolver un frente que ha consumido energía deportiva y administrativa durante semanas.

Las negociaciones continuarán en los próximos días con un escenario abierto. Houston deberá mejorar sustancialmente su oferta si pretende destrabar el acuerdo, mientras Bogusz espera que el traspaso se concrete cuanto antes. El pulso económico marcará el desenlace de una salida que parece inevitable.

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL