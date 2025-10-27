¿Cuál podría ser el próximo destino de James Rodríguez?

El fichaje de James Rodríguez por el León llenó de emoción a la afición en general de la Liga MX, no sólo a los del cuadro del bajío. Cierto es que el colombiano es una estrella de clase mundial, uno de los nombres más reconocidos que han jugado jamás dentro del fútbol en México.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el sueño se ha convertido en una total pesadilla. James fue firmado por León con el fin de ser su estrella en el Mundial de Clubes. De la noche a la mañana el club quedó fuera del torneo. Adicional, el rendimiento del '10' dentro de la Liga MX ha estado por debajo de lo exigido.

La realidad es que el tiempo de James tanto en León como en la Liga MX está por terminar. Desde Colombia reportan que el creador de juego dará un paso al costado en el invierno. En México no tiene grandes pretendientes, por lo que, dentro de la MLS le abren la puerta al ex Real Madrid.

Varios clubes de la MLS ya habrían llamado al manejo del jugador para sondear sus condiciones de mercado. Entiende que el colombiano llegaría en calidad de agente libre, por lo que, sólo tendrían que ponerle un sueldo estelar sobre la mesa para conseguir su fichaje, al menos en lo financiero.

Grupo Pachuca, aún dueños de León, tomó la decisión de no ofrecer la renovación al colombiano. La realidad es que hay una enorme disparidad entre sueldo y aporte dentro de la cancha. Hoy mismo, Rodríguez tiene un rol de suplente, algo no se le puede permitir a quien percibe el tercer mejor sueldo de la Liga MX.

El movimiento está sobre la mesa. El mismo se ha de cerrar una vez que el jugador termine su relación con León.

