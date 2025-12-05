¿Cuál será el juego inaugural del Mundial 2026?

México disputará el primer partido de la Copa del Mundo con el enfrentamiento inaugural ante Sudáfrica, en un Estadio Azteca que promete tener un ambiente mágico, recordando las ediciones que ya albergó el mítico escenario en 1970 y 1986.

Este viernes se dio el sorteo oficial de la Copa del Mundo y el conjunto azteca quedó ubicado en el Grupo A, donde chocará con el complicado rival africano. El partido que abre la fiesta mundialista se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 en Ciudad de México.

Se repite el enfrentamiento de 2010, cuando precisamente se midieron en el juego inaugural, que terminó en empate 1-1. En ese compromiso, Siphiwe Tshabalala adelantó a los locales al minuto 59 mientras que el capitán Rafael Márquez empató al 79'-

Los organizadores quisieron darle al Azteca el primer juego del torneo, para darle un matiz histórico al inicio del campeonato, en un escenario que vivió la exhibición de Maradona ante Inglaterra en los cuartos de final de 1986 y el memorable torneo de Pelé con Brasil en 1970.

Hugo Sánchez estuvo presente en el sorteo como embajador de la selección mexicana | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

El Azteca fue remodelado para esta edición del Mundial y tendrá una capacidad para 83 mil personas. También se cambió parte del techo, se instalaron nuevas pantallas y los vestuarios estarán totalmente remodelados para darle un toque de modernidad a uno de lo estadios más legendarios del fútbol mundial.

Este Mundial tendrá el aliciente de ser por primera vez organizado por tres países, con partidos en México, Canadá y Estados Unidos. El torneo contará con 104 encuentros y será la primera vez que jueguen 48 naciones en un mismo campeonato.

Canadá será sede del Mundial por primera vez, Estados Unidos recibirá la magna cita por segunda ocasión, tras la edición de 1994 y México será el primer país en albergar tres Copas del Mundo, después de 1970, 1986 y ahora 2026.