¿Cuál sería el rival del Real Madrid en octavos de final de la UEFA Champions League?

Tras semanas de mucha incertidumbre, el Real Madrid consiguió un triunfo que oficia de brutal golpe de autoridad en el plano continental y nacional: le ganó 6-1 al Mónaco en el Bernabéu con tantos de varias de sus figuras y quedó a nada de asegurarse su presencia de manera directa en los octavos de final de la UEFA Champions League.

El que marcó el camino fue Kylian Mbappé, anotando un doblete para abrir el marcador e igualando el registro de Cristiano Ronaldo de once goles en seis partidos de fase de grupos disputados. El tercero fue obra de Franco Mastantuono, mientras que completaron la fiesta Vinicius, Jude Bellingham y Thilo Kehrer en propia puerta.

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Diego Souto/GettyImages

El rival del Real Madrid a esta hora saldría del ganador de alguno de los repechajes, y los contrincantes posibles son FC Barcelona, Olympique Marsella, Galatasaray y Juventus. Por supuesto, todavía falta la última jornada de la etapa de liguilla y varios equipos están realmente cerca en la tabla.

El Arsenal es el líder absoluto con 21 puntos, el Merengue tiene 15 al igual que el Bayern Múnich, que tiene un partido menos. Atrás vienen el Tottenham, el PSG, el Sporting de Lisboa, el Manchester City y el Atalanta. El Madrid cerrará su participación en esta etapa de liguilla en condición de visitante frente al Benfica, en el Estadio Da Luz de Lisboa, el miércoles 28 de enero en la noche europea.

Su próximo encuentro será el sábado 24 de enero en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal, y el objetivo es volver a sumar de a tres para meterle presión a un FC Barcelona que viene de perder ante la Real Sociedad y seguramente cuide futbolistas pensando en la Champions, donde no tiene una posición tan privilegiada como el elenco dirigido por Álvaro Arbeloa.