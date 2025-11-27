¿Cuáles son los ocho equipos que estarían clasificando directamente a los octavos de final de la Champions League?

La quinta jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla tuvo grandísimas sorpresas con caídas de clubes importantes y un clasificado a la siguiente instancia, el Arsenal, que mantuvo su puntaje ideal ganándole en el Emirates al Bayern Múnich este miércoles por la tarde.

Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Richard Heathcote/GettyImages

En la jornada del martes, la gran sorpresa fue sin dudas la victoria del Chelsea frente al FC Barcelona por 3-0, no tanto por el triunfo en si, más bien por la cantidad de goles que anotó y los que le anularon, que podrían haber generado una diferencia más abultada.

Además, el Bodo/Glimt le vendió cara la derrota a la Juventus, el Olympique Marsella sorprendió venciendo 2-1 al Newcastle en el Velodrome y el Borussia Dortmund aplastó al Villarreal por 4-0 en el mítico Signal Iduna Park. Union Saint-Gilloise venció 1-0 al Galatasaray en Estambul y el Manchester City perdió en condición de local con el Bayer Leverkusen por 2-0 con goles de Alejandro Grimaldo y Patrick Schick.

La acción de miércoles arrancó con el Pafos empatándole en la última al Mónaco (2-2) y el Copenhague venciendo 3-2 al Kairat Almaty en un partido vibrante. El Real Madrid sufrió en El Pireo contra el Olympiacos pero lo venció 4-3 con una actuación estelar de Kylian Mbappé, mientras que el PSV sorprendió ganándole 4-1 al Liverpool en Anfield. El Arsenal le cortó la brutal racha de victorias al Bayern Múnich, el Atlético de Madrid le ganó al Inter de Milán en el Metropolitano y el PSG venció 5-3 al Tottenham.

Con los resultados de la segunda jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 5ª jornada

Directo a octavos

Posición Club Puntos Diferencia de gol 1° Arsenal 15 13 2° PSG 12 11 3° Bayern Múnich 12 9 4° Inter de Milán 12 9 5° Real Madrid 12 7 6° Borussia Dortmund 10 6 7° Chelsea 10 6 8° Sporting de Lisboa 10 6

* El Arsenal ya está clasificado a la próxima instancia, asegurándose de mínima un lugar en los playoffs.

¿Cómo quedarían los cruces de playoffs?

Manchester City vs Pafos

Atalanta vs Mónaco

Newcastle vs Juventus

Atlético de Madrid vs Olympique Marsella

Liverpool vs Napoli

Galatasaray vs Qarabag

PSV vs FC Barcelona

Tottenham vs Bayer Leverkusen

