¿Cuáles son los posibles destinos para Uriel Antuna?

Uriel Antuna vive sus últimas semanas como jugador de Tigres. El club regiomontano ha decidido abrirle la puerta de salida rumbo al mercado invernal, ante un escenario donde el atacante ha perdido protagonismo y no encaja en los planes del técnico Guido Pizarro.

El entrenador no considera a Antuna un elemento prioritario dentro de su sistema. Su rol ha sido completamente secundario, con minutos muy reducidos incluso ingresando desde la banca, situación que ha generado incomodidad en el extremo mexicano durante los últimos meses.

Uriel Antuna está disponible en el Mercado y podría salir de Tigres



->No es prioritario para Guido Pizarro

->Buscaría mejorar ritmo y nivel para buscar Mundial 2026

->León y Pumas ya preguntaron por él, 🦁 los que más se interesan



DETALLES.https://t.co/nZn2Dy1ACy — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 25, 2025

Ante esta falta de participación, el propio jugador estaría abierto y urgido de un cambio de club. Su objetivo es recuperar ritmo competitivo y elevar su nivel para mantenerse en la ruta mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

En la Liga MX ya comenzaron los movimientos. Tanto Pumas como León han mostrado interés inicial en conocer la situación del futbolista. Ambos equipos ya preguntaron por sus condiciones contractuales de cara al mercado invernal, convirtiéndose en los primeros en explorar una posible negociación.

Sin embargo, hasta el momento no existe una oferta formal por parte de ninguno de los clubes. Todo se encuentra únicamente en la fase de sondeos, mientras las directivas analizan si es viable presentar una propuesta y ajustar sus planteles para el próximo torneo.

Tigres, por su parte, es consciente de que no recuperará la inversión realizada. El club pagó alrededor de 7 millones de dólares por la carta de Antuna, pero entiende que su salida implicará una pérdida económica inevitable.

La directiva felina prioriza liberar espacio en la plantilla y reducir elementos que no forman parte del futuro inmediato del proyecto. La salida de Antuna encaja en ese proceso, especialmente considerando su baja participación en el presente semestre.

Para el jugador, el cambio representaría una oportunidad de reencontrarse con el protagonismo perdido. Tanto en Pumas como en León tendría escenarios favorables para competir por un lugar en el once titular y reactivar su carrera rumbo a 2026.