¿Cuándo abre la ventana de fichajes de invierno 2025/26?

Se cerró un nuevo mercado europeo cargado de fichajes multimillonarios y de estrellas que decidieron cambiar de equipo. Especialmente dentro de una Premier League que ha vuelto a marcar una diferencia económica enorme con el resto de las competencias, tanto en ventas como en compras.

El mercado de fichajes de invierno es una nueva oportunidad para que todos los clubes intenten cerrar diversos perfiles de futbolistas para mejorar sus plantillas.

Muchos clubes no lo utilizan, y priorizan el verano para rearmar cada uno de sus futbolistas, en búsqueda de estrellas, nuevos futbolistas y aquellos que ya cumplieron un ciclo y buscan ser vendidos, encuentren otros destinos.

Este verano se habilitaron dos ventanas de traspasos con el fin de permitir un periodo de inscripción excepcional para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. La primera estuvo abierta hasta el martes 10 de junio. Se reabrió el lunes 16 de junio y se cerró el lunes 1 de septiembre a las 19.00 horas de Inglaterra. El mercado de fichajes de invierno abarcará del 01 de enero de 2026 al 2 de febrero de 2026.

Como la ventana finaliza siempre el último día de enero, pero en este caso el 31 cae sábado, se traslada al mencionado día 2 del siguiente mes.

🚨💣 EXCLUSIVE: Gigio Donnarumma to Manchester City, HERE WE GO! 🇮🇹



Deal done for the Italian GK to join Man City project from Paris Saint-Germain. Medical this afternoon.



Long term deal agreed weeks ago and all done between the two clubs after Éderson signed for Fenerbahçe. pic.twitter.com/TawF4X8nib — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Sin embargo, el tiempo se acaba para que los clubes cierren sus plantillas, dando salida a aquellos jugadores que no entran en los planes de los entrenadores, y trayendo nuevos refuerzos con los que afrontar los próximos meses de competición.

