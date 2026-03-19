¿Cuándo comienza el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026?

El Mundial 2026 ya tiene calendario confirmado y los aficionados del fútbol en todo el mundo comienzan a marcar las fechas clave. El torneo se inaugurará el 11 de junio de 2026, dando inicio a una edición histórica que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la primera vez que tres países organizan juntos una Copa del Mundo.

Con la ampliación del torneo a 48 selecciones, el campeonato tendrá más partidos que nunca y se extenderá durante más de un mes hasta la final prevista para el 19 de julio de 2026. A continuación repasaremos las fechas más importantes del calendario y los detalles deben conocer los los amantes de este deporte antes de que ruede el balón.

El Mundial comienza el 11 de junio de 2026

El Mundial de Cnadá, Estados Unidos y México 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio de 2026, con el partido inaugural que se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México entre el seleccionado local y Sudáfrica. Como es tradición, el encuentro de apertura contará con la participación de una de las selecciones anfitrionas.

No será la primera vez que México y el conjunto africano sean los encargados de abrir un Mundial. El 11 de junio de 2010, en el Soccer City de Johannesburgo, ambos iniciaron aquel certamen en el que España se consagró campeón por primera vez en su historia.

South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World Cup | LatinContent/GettyImages

Las fechas clave del Mundial 2026

Estas son algunas de las principales fechas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde el partido inaugural hasta la gran final del torneo:

Partido inaugural e inicio de fase de grupos: 11 de junio (Estadio Azteca, Ciudad de México)

11 de junio (Estadio Azteca, Ciudad de México) 16vos de final : 28 de junio al 3 de julio

: 28 de junio al 3 de julio Octavos de final: 4 al 7 de julio

4 al 7 de julio Cuartos de final: 9 al 11 de julio

9 al 11 de julio Semifinales: 14 y 15 de julio (AT&T Stadium, Dallas / Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

14 y 15 de julio (AT&T Stadium, Dallas / Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) Tercer puesto: 18 de julio (Hard Rock Stadium, Miami)

18 de julio (Hard Rock Stadium, Miami) Final: 19 de julio (MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey)

¿Dónde se jugará el partido inaugural?

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en el histórico Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México. El recinto, que actualmente lleva el nombre comercial de Estadio Banorte, se encuentra a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, una altitud que históricamente ha sido un factor que condiciona el rendimiento físico de los equipos que juegan allí.

La importancia del estadio trasciende esta Copa del Mundo. En ese mismo escenario se celebraron eventos emblemáticos como los Juegos Olímpicos de 1968 y las finales de los Mundiales 1970 y 1986, ganadas respectivamente por el Brasil de Pelé y la Argentina de Diego Maradona. En ese torneo de 1986 y en ese mismo reciento también se marcaron dos de los goles más recordados de la historia de los mundiales: “La Mano de Dios” y la célebre jugada individual ante Inglaterra que muchos consideran el mejor gol en la historia de la Copa del Mundo.

Además del encuentro inaugural, el Azteca albergará otros cuatro partidos del torneo: dos de la fase de grupos —entre ellos uno de Selección de México frente a un rival aún por definir y otro entre Uzbekistán y Colombia—, además de un duelo de dieciseisavos de final y otro de octavos de final.

Renovation works continue at Banorte Stadium ahead of FIFA World Cup 2026 | Anadolu/GettyImages

¿Qué equipos jugarán el partido inaugural?

El encuentro que abrirá el Mundial 2026 enfrentará a México y Sudáfrica. Como uno de los países anfitriones, México ya tenía asegurada su participación al igual que Canadá y Estados Unidos.

Para el conjunto local se tratará de su 18ª participación en un Mundial, lo que lo convierte en uno de los equipos con mayor presencia en la historia del torneo. Sus mejores actuaciones llegaron justamente cuando fue anfitrión, alcanzando los cuartos de final en 1970 y 1986. Entre 1994 y 2018 cayó consecutivamente en los octavos, mientras que en Qatar no logró avanzar en la fase de grupos.

Del otro lado estará Sudáfrica, que vuelve a jugar un Mundial por primera vez desde 2010, torneo que organizó en su propio país. Será su cuarta participación en la historia del certamen y el objetivo será claro: superar la fase de grupos por primera vez.

El equipo africano logró su clasificación al ganar el Grupo C de las eliminatorias africanas, dejando atrás a una potencia del continente como lo es Nigeria, además de Benín, Lesoto, Ruanda y Zimbabue.

Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022 | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

El formato del 'nuevo' Mundial

El Mundial 2026 presentará un formato novedoso. Por primera vez en la historia del torneo participarán 48 selecciones, ampliando considerablemente el número de partidos y la duración de la competición. Esta expansión busca darle mayor representación a las distintas confederaciones y aumentar la presencia de selecciones de diferentes regiones del mundo.

La fase inicial se organizará en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Cada selección disputará tres partidos en esta etapa. Al finalizar la fase de grupos, avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo junto con los ocho mejores terceros, lo que permitirá completar un cuadro eliminatorio de 32 equipos.

A partir de ese momento comenzará la fase de eliminación directa, que se disputará a partido único hasta llegar a la final. Este nuevo sistema añade una ronda extra respecto a los Mundiales anteriores, lo que incrementa la cantidad total de encuentros y el número de selecciones que pueden soñar con avanzar en el torneo.

Resumen del formato

48 selecciones participan en el torneo.

12 grupos de cuatro equipos en la fase inicial.

Cada selección juega tres partidos en la fase de grupos.

Clasifican a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

La fase eliminatoria comienza con dieciseisavos de final (32 equipos).

Eliminación directa hasta la final: dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales.

La final define al campeón del mundo tras un total de 104 partidos en todo el torneo.

FIFA World Cup 2026 Official Draw | Jess Rapfogel/GettyImages

Horarios y transmisión de los partidos

El Mundial 2026 se jugará en sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, por lo que los horarios variarán según la ciudad y la zona horaria. En general, los partidos se programarán en franjas de mediodía, tarde y noche en América del Norte, lo que permitirá que muchos encuentros puedan verse en horarios razonables tanto en América como en Europa.

En cuanto a la transmisión, los derechos televisivos ya están distribuidos por región. En Estados Unidos, el torneo se verá en inglés a través de FOX y FS1, mientras que la cobertura en español estará a cargo de Telemundo y Universo. Todas las transmisiones también estarán disponibles en streaming a través de FOX One, la app de FOX Sports y Peacock, que ofrecerán los partidos en vivo y bajo demanda.

En México, la cobertura del Mundial estará liderada por el grupo TelevisaUnivision. La plataforma ViX tendrá los 104 partidos del torneo en streaming, por lo que será el único servicio donde se podrá ver el campeonato completo. Para acceder a todos los encuentros será necesario contratar un paquete especial dentro de la plataforma.



Una parte del torneo también estará disponible sin costo en la televisión abierta mexicana. Televisa emitirá 32 partidos en señal abierta a través de canales como Las Estrellas, Canal 5 y Nu9ve, incluyendo el partido inaugural, encuentros de México y los duelos más importantes de las rondas finales. Además, TV Azteca también transmitirá esos mismos 32 partidos en sus canales Azteca Uno y Azteca 7.

En España, la plataforma DAZN tiene los derechos para emitir los 104 partidos del torneo, mientras que la televisión pública RTVE (La 1) ofrecerá una selección de encuentros, incluidos los partidos de España, el encuentro inaugural y la final.

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