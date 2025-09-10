¿Cuándo comienzan los playoffs de la MLS 2025?

La temporada regular de la Major League Soccer está a punto de llegar a su fin para dar paso a los playoffs en su edición de 2025.

El formato de la MLS incluye a todos los equipos de la liga compitiendo en 34 partidos de temporada regular, con 17 de local y 17 como visitantes. los clubes juegan contra oponentes de conferencia dos veces (28 partidos), uno de local y otro de visitante. Además de seis partidos frente a rivales de la conferencia opuesta.

Está previsto que la temporada regular finalice mediante el Decision Day, que tendrá lugar el 18 de octubre, esta fecha determina a los equipos clasificados a los playoffs de la MLS Cup y al campeón de la MLS Supporters' Shield.

The chase is heating up 🔥 pic.twitter.com/j36p8KozIs — Major League Soccer (@MLS) September 8, 2025

El comienzo de los playoffs de la MLS 2025

Los playoffs arrancan en aproximadamente cinco semanas | Ira L. Black - Corbis/GettyImages

Los playoffs de la MLS 2025 comienzan el miércoles 22 de octubre de 2025 con los Wild Card Matches.

Estos partidos de eliminación directa enfrentan a los equipos clasificados en el octavo y noveno lugar de cada conferencia (Este y Oeste), y son organizados por el equipo con mejor posición.

Los ganadores avanzan a la Ronda Uno Best-of-3 Series (el mejor de tres), que inicia el viernes 24 de octubre de 2025 y se extiende hasta el domingo 9 de noviembre de 2025.

Las semifinales y la final de conferencia, así como la gran final de la MLS Cup, se jugarán a partido único, con la localía a favor del equipo mejor ubicado en la tabla. Cabe mencionar que, el calendario de la postemporada será anunciado después del Decision Day.