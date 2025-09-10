Sports Illustrated Fútbol

¿Cuándo comienzan los playoffs de la MLS 2025?

Faltan cinco semanas para el fin de la temporada regular en Norteamérica
La temporada regular de la MLS esta por finalizar
La temporada regular de la Major League Soccer está a punto de llegar a su fin para dar paso a los playoffs en su edición de 2025.

El formato de la MLS incluye a todos los equipos de la liga compitiendo en 34 partidos de temporada regular, con 17 de local y 17 como visitantes. los clubes juegan contra oponentes de conferencia dos veces (28 partidos), uno de local y otro de visitante. Además de seis partidos frente a rivales de la conferencia opuesta.

Está previsto que la temporada regular finalice mediante el Decision Day, que tendrá lugar el 18 de octubre, esta fecha determina a los equipos clasificados a los playoffs de la MLS Cup y al campeón de la MLS Supporters' Shield.

El comienzo de los playoffs de la MLS 2025

Los playoffs arrancan en aproximadamente cinco semanas | Ira L. Black - Corbis/GettyImages

Los playoffs de la MLS 2025 comienzan el miércoles 22 de octubre de 2025 con los Wild Card Matches.

Estos partidos de eliminación directa enfrentan a los equipos clasificados en el octavo y noveno lugar de cada conferencia (Este y Oeste), y son organizados por el equipo con mejor posición.

Los ganadores avanzan a la Ronda Uno Best-of-3 Series (el mejor de tres), que inicia el viernes 24 de octubre de 2025 y se extiende hasta el domingo 9 de noviembre de 2025.

Las semifinales y la final de conferencia, así como la gran final de la MLS Cup, se jugarán a partido único, con la localía a favor del equipo mejor ubicado en la tabla. Cabe mencionar que, el calendario de la postemporada será anunciado después del Decision Day.

