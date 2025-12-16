¿Cuándo empieza el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 en la Liga MX?

El mercado de fichajes es un periodo clave previo al inicio del torneo, ya que define la estructura de los equipos. En la Liga MX, los clubes aprovechan esta ventana para reforzar zonas débiles y ajustar sus plantillas, con el objetivo de competir por el título y evitar rezagarse desde el arranque.

De cara al Clausura 2026, las directivas afrontan el reto de reconfigurar sus planteles. El mercado invernal será determinante para reforzar posiciones clave y marcar el rumbo competitivo de cada equipo, mientras la afición espera la llegada de nuevos jugadores que eleven el nivel del torneo.

Clubes como Toluca buscarán reforzarse para mantenerse en lo más alto y aspirar al tricampeonato, mientras que plantillas de alto poder como Tigres, Monterrey, Cruz Azul y América apuntan a sumar refuerzos de peso con el objetivo de regresar a los primeros planos y pelear de lleno por el título.

Pachuca v Necaxa - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Otros equipos, como Pachuca y Chivas de Guadalajara, también acudirán al mercado en busca de refuerzos que complementen sus plantillas, caracterizadas por una base de jóvenes, con el objetivo de ganar solidez y competitividad.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el mercado de fichajes de invierno de la Liga MX.

¿Cuándo inicia y cuándo termina el mercado de fichajes de la Liga MX?

De acuerdo con la FIFA, los clubes de la Liga MX, en la categoría de futbol profesional masculino, podrán inscribir nuevos futbolistas a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que se abre el mercado de fichajes invernal.

De acuerdo con este calendario, el mercado cerrará el 9 de febrero de 2026, por lo que los clubes del futbol mexicano contarán con algunos días extra para reforzarse en comparación con las ligas de Alemania, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Francia y España, cuyo periodo de fichajes concluye el 2 de febrero.