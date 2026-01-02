¿Cuándo es el cierre de registros en la Liga MX para fichar jugadores?

Está a nada de arrancar el Clausura 2026 de la Liga MX y con el inicio del año llega el conocido mercado de fichajes, ahí es donde todos los equipos del balompié azteca decidirán qué piezas mueven y qué incorporaciones realizarán de cara a este torneo previo a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

Este certamen será poco más que atípico y es que en la pasada Asamblea de Dueños se llegó a diversas determinaciones pensando en la justa veraniega, entre ellas está la ausencia de los seleccionados nacionales en la Liguilla y por su puesto que se fijaron fechas para los movimientos de compra, venta y préstamo de jugadores.

Acorde al Reglamento de Competencia de la Liga MX, el periodo de registro para el CL6 comenzó este jueves 01 de enero de 2026 a las 8:00 horas y cerrará a las 19:00 horas del lunes 09 de febrero de 2026, aunque hay un apartado el cual habla de una excepción sobre inscripciones de futbolistas después de esa fecha.

FBL-MEX-TOLUCA-TIGRES | YURI CORTEZ/GettyImages

En el Artículo 27 del Apéndice I de Registros y Transferencias se establece la normativa correspondiente a los llamados “registros fuera de periodo”. En dicho sitio se detalla que los clubes podrán inscribir hasta un máximo de dos futbolistas una vez finalizado el plazo oficial de registros ante la FIFA, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones previamente establecidas.

Si bien no se ha estipulado qué fecha tiene marcada para esos registros, se ha llegado a mencionar que los equipos que clasifiquen a la fiesta grande del futbol mexicano podrían incorporar piezas a su plantel hasta la Jornada 16 o 17 del torneo entrante, esto con la finalidad de no quedarse sin futbolistas que sean seleccionados nacionales.

Francisco Iturbide, director general de operaciones y desarrollo de la Liga MX, también afirmó hace unos días que para compensar la posible baja de futbolistas, los que sean convocados tendrán una semana de vacaciones extra previo a ponerse a disposición de Javier Aguirre.

Compensaremos con los nueve no forjados en México en la Liguilla. La entrega de seleccionados es el jueves 30 de abril, tendrán una semana de vacaciones, así lo obliga FIFA y a primeras de mayo ya estarán con Javier Francisco Iturbide

