¿Cuándo es el cierre de registros en la MLS para fichar jugadores en el mercado invernal 2026?

En la Major League Soccer, el mercado invernal para fichar jugadores en 2026 corresponde a la Ventana Primaria de Transferencias (Primary Transfer Window), que es el período principal para incorporaciones internacionales y trades mayores antes del inicio de la temporada.

Aunque las fechas exactas para 2026 aún no han sido anunciadas oficialmente por la MLS (a fecha de enero de 2026), históricamente esta ventana se abre a finales de enero y cierra a finales de abril.

Por ejemplo las fechas de la tenporada pasada:

Ventana Primaria 2025: Del 31 de enero al 23 de abril de 2025.

Ventana Secundaria 2025: Del 24 de julio al 21 de agosto de 2025.

Las fechas oficiales no se han establecido

La MLS no ha anunciado las fechas de la ventana primaria | Rich Storry/GettyImages

Se espera que para 2026 siga un patrón similar (probablemente apertura alrededor del 31 de enero de 2026 y cierre en mediados/finales de abril), ya que la temporada 2026 mantiene el calendario tradicional (inicio el 21 de febrero) y el cambio al calendario alineado con Europa comienza recién en 2027.

El "cierre de registros" o límite definitivo para registrar jugadores nuevos y estar cumpliendo con el roster para el inicio de temporada es la Roster Compliance Date, usualmente a finales de febrero (ej. 21 de febrero en 2025).

Después del cierre de la ventana primaria, solo se permiten fichajes de agentes libres (sin contrato) limitados hasta el Roster Freeze en septiembre.

Para fechas precisas, se recomienda consultar el sitio oficial mlssoccer.com cuando se anuncien las ventanas de 2026. Actualmente, la actividad de fichajes ya está en marcha con agentes libres y preparativos para la apertura oficial.

Cabe mencionar que, las ligas más importantes de Europa abren este mercado solo un mes, como la Premier League que abre su ventana de transferencias invernal el jueves 1 de enero del 2026 y cerrará cuatro horas antes que la pasada temporada, es decir, el 2 de febrero a las 13:00 horas de la Ciudad de México | 14:00 horas de Estados Unidos | 19:00 horas GMT.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS