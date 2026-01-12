¿Cuándo es el sorteo de la cuarta ronda de la FA Cup 2025/26?

La acción del fin de semana sirvió como recordatorio de que la “magia” siempre está presente en la FA Cup.

Tras una tercera ronda de históricas matanzas de gigantes y crímenes entre equipos de la Premier League , 32 equipos permanecen en la máxima competición de copa del fútbol inglés. Los que avanzaron ahora esperan con ansias su destino en la cuarta ronda.

Mientras que el vigente campeón, Crystal Palace, sucumbió a una de las mayores sorpresas de todos los tiempos en la copa ante Macclesfield de la Liga Nacional Norte, y el Nottingham Forest fue derrotado en los penales por el AFC Wrexham de Hollywood, la mayoría de los equipos de primera división avanzaron a la siguiente fase sin mucho alboroto, incluido el Manchester City , que anotó 10 goles ante el pobre Exeter City.

FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-EXETER | OLI SCARFF/GettyImages

De esta manera, hay un sano equilibrio entre soñadores, creyentes y esperados en el sombrero para el sorteo de la cuarta ronda, que se realiza antes de la conclusión de la tercera ronda.

¿Cuándo es el sorteo de la cuarta ronda de la FA Cup?

El sorteo se llevará a cabo antes del penúltimo encuentro de la tercera ronda entre el Liverpool y el Barnsley, que famosamente vencieron a los Reds y al Chelsea en su camino a las semifinales en 2007-08, el lunes 12 de enero .

El encuentro del Liverpool estaba previsto que fuera el último de la ronda, pero el aplazamiento del choque del Salford City con el Swindon Town el sábado significa que el partido ahora tendrá lugar el martes, 24 horas después del sorteo.

Fechas de las rondas de la FA Cup 2025-26