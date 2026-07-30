¿Cuándo es el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27?

La UEFA Champions League empieza a tener a todos sus equipos confirmados para la temporada 2026/27 y los motores empiezan a calentarse de cara a una nueva campaña donde las potencias buscarán la gloria y las cenicientas intentarán sorprender.

Para esta temporada dirán presente varios clubes tradicionales como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Bayern Múnich, mientras que el París Saint-Germain irá por un histórico tricampeonato y el Manchester United hará su regreso triunfal a la competencia.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27?

El sorteo se realizará el jueves 27 de agosto de 2026, una vez concluyan los playoffs previos que confirmarán todos los participantes de esta instancia. Luego, el sorteo de los playoffs eliminatorios será el 30 de enero de 2026, días después de la última fecha de la etapa de liga.

El calendario de la UEFA Champions League 2026/27

Jornada 1: 8/10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 9/10 de diciembre de 2026.

Jornada 8: 19/20 de enero de 2027

Jornada 9: 27 de enero de 2027

Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027

Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027

Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027

Semifinal: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027

Final: 5 de junio de 2027

¿Dónde se juega la final de la UEFA Champions League 2026/27?

La casa del Colchonero vuelve a recibir una final continental | Stuart MacFarlane/GettyImages

La gran definición de la UEFA Champions League se jugará en el imponente Estadio Metropolitano de Madrid, casa del Atlético, el 5 de junio del año próximo. Esta cancha ya sabe lo que es recibir una final de este calibre, ya que fue la sede del triunfo del Liverpool por 2-0 ante el Tottenham en el 2019, cuando los dirigidos por Jürgen Klopp alcanzaron la gloria.