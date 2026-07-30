¿Cuándo es el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27?
La UEFA Champions League empieza a tener a todos sus equipos confirmados para la temporada 2026/27 y los motores empiezan a calentarse de cara a una nueva campaña donde las potencias buscarán la gloria y las cenicientas intentarán sorprender.
Para esta temporada dirán presente varios clubes tradicionales como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Bayern Múnich, mientras que el París Saint-Germain irá por un histórico tricampeonato y el Manchester United hará su regreso triunfal a la competencia.
¿Cuándo será el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27?
El sorteo se realizará el jueves 27 de agosto de 2026, una vez concluyan los playoffs previos que confirmarán todos los participantes de esta instancia. Luego, el sorteo de los playoffs eliminatorios será el 30 de enero de 2026, días después de la última fecha de la etapa de liga.
El calendario de la UEFA Champions League 2026/27
Jornada 1: 8/10 de septiembre de 2026
Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026
Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
Jornada 7: 9/10 de diciembre de 2026.
Jornada 8: 19/20 de enero de 2027
Jornada 9: 27 de enero de 2027
Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027
Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027
Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027
Semifinal: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
Final: 5 de junio de 2027
¿Dónde se juega la final de la UEFA Champions League 2026/27?
La gran definición de la UEFA Champions League se jugará en el imponente Estadio Metropolitano de Madrid, casa del Atlético, el 5 de junio del año próximo. Esta cancha ya sabe lo que es recibir una final de este calibre, ya que fue la sede del triunfo del Liverpool por 2-0 ante el Tottenham en el 2019, cuando los dirigidos por Jürgen Klopp alcanzaron la gloria.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo