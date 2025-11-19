¿Cuándo es el sorteo de la repesca para el Mundial 2026?

El Mundial 2026 tendrá un repechaje intercontinental completamente renovado. La FIFA decidió dejar atrás las clásicas series de ida y vuelta y apostar por un mini-torneo decisivo que definirá a las dos últimas selecciones que se clasifiquen a la máxima cita.

El repechaje, tanto de UEFA como del resto de las asociaciones miembro se sortearán el mismo día:

En búsqueda de un lugar en el Mundial 2026, el sorteo se hará este jueves 20 de noviembre, en la sede de la FIFA de Zúrich, Suiza. El horario será a las 7hs (CE EEUU), 6hs (MEX) y 13hs (ESP).



El repechaje intercontinental disputará en México, con partidos en Monterrey y Guadalajara, en la ventana de la fecha FIFA de marzo en 2026. Por su parte, el de UEFA será en distintas sedes del continente europeo.

Ahí quedará definido tanto el Repechaje intercontinental como el europeo, a partir del cual se definirán las plazas restantes.

Respecto al repechaje internacional, el formato para clasificar al Mundial será simple: participarán seis selecciones divididas en dos llaves de tres equipos. El ránking FIFA será clave, porque los dos mejores ubicados avanzarán directamente a las finales por la clasificación.

Los cuatro países con peor clasificación se enfrentarán en dos semifinales a partido único. El ganador de cada serie chocará con uno de los dos mejor posicionado.

Los vencedores de ambas finales se quedarán con los últimos dos boletos para la Copa del Mundo 2026.

En total, serán solo cuatro partidos: dos semifinales y dos finales, todos en territorio mexicano.

Qué selecciones juegan el repachaje intercontinental

Iraq-South-Korea-World-Cup-Qualifiers-Match | SABUR RASHID/GettyImages

Nueva Caledonia, Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam. Vale recordar que la UEFA, por su parte, no tendrá representación en este proceso, ya que tiene un repechaje "interno", donde se disputan los lugares que aún le corresponden a la asociación, con selecciones que se eliminan entre sí.

El repechaje intercontinental se juega entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026 y será la última oportunidad para seis selecciones de asegurar un lugar en la Copa del Mundo 2026.

Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

REPECHAJE UEFA

Así estarían los bombos:

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania,

Bombo 2: Polonia, Gales, Rep. Checa y Eslovaquia

Bombo 3: Albania, Irlanda, Bosnia y Kosovo,

Bombo 4: Rumania, Suecia, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Se disputarán semifinales a partido único, lo que elimina cualquier margen de error. Los ganadores de esas semifinales avanzarán a una final, también a un solo encuentro. Y quien gane esa final obtendrá su boleto directo al Mundial.

No habrá segundas oportunidades, ni partidos de vuelta, ni tiempo para rectificar

