¿Cuándo fue el último gol de Henry Martín antes de marcarle a los Pumas en los cuartos de final de la Liguilla?

Después de un largo tiempo, debido a los fuertes problemas físicos que lo acongojaron, Henry Martín por fin pudo festejar una anotación más con la playera del América, luego de marcar desde los once pasos el segundo tanto azulcrema del empate 3-3 contra los Pumas, para el Clásico Capitalino celebrado en el Estadio Banorte Azteca, en los cuartos de final de Ida de la Liga MX.

¡Henry Martín con su gran cobro! Visto desde la cancha. 9️⃣💣💥 pic.twitter.com/v3xd4cYfCq — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

Antes de que La Bomba ingresara al terreno de juego, el equipo azulcrema caía 1-3 gracias a las dianas del brasileño Juninho Vieira, Uriel Antuna y Jordan Carrillo, siendo Isaías Violante el encargado de descontar. Fue al minuto 64 cuando el técnico brasileño André Jardine tomó la decisión de mandar al capitán en sustitución de Patricio Salas.



Aún no pasaban ni diez minutos desde su ingreso cuando llegó el primero de dos penales que ayudaron a lograr la igualada. El árbitro Enrique Santander no había visto nada, pero el VAR lo mandó a llamar para ver como el panameño Adalberto Carrasquilla jaló dentro del área al brasileño Rodrigo Dourado. Tras marcar la infracción, El Búfalo tomó la pelota para superar al tico Keylor Navas.



El regreso del mundialista en Qatar 2022 no podía ser mejor, ya que gracias a una falta cometida sobre su persona vino el otro penal. Fue al 85’ cuando el defensa brasileño Nathan Silva le metió una patada al delantero. El impacto le dolió tanto al artillero, que le cedió el turno al estadounidense Alejandro Zendejas, que correspondió a la confianza de su compañero al anotar el 3-3.

¿Era penal sobre Henry Martin? pic.twitter.com/CHKQkAcvTm — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 4, 2026

Se debe recordar que las lesiones no han dejado en paz al yucateco, perdiéndose gran parte del segundo semestre del 2025, mientras en el actual año había aparecido muy poco, cosechando apenas una asistencia en febrero.

¿Cuándo fue la última vez que Henry Martín marcó con el América?

Antes de lo ocurrido este domingo en el Coloso de Santa Úrsula, La Bomba estaba a nada de cumplir un año sin anotar con los Millonetas, ya que transcurrieron 350 días . Justo la última vez que pudo festejar un tanto fue el 19 de mayo del 2025 , durante la edición del Clásico Joven ante Cruz Azul.



Se trataba de las semifinales de vuelta del Clausura 2025, donde los azulcremas se hicieron con el boleto a la gran final tras igualar 2-2 en el global, avanzando por su mejor posición en la tabla, ya que fueron segundos mientras los celestes acabaron como terceros.

BIENVENIDO DE VUELTA, HENRY MARTÍN 🦅



Henry Martín volvió a meter gol con el América 350 días después.



El último se lo había marcado a Cruz Azul. ⚽️ pic.twitter.com/YsfqmmVbsG — La Octava Sports (@laoctavasports) May 4, 2026

Los de Coapa venían de perder 1-0 en la Ida gracias a una diana del uruguayo Ignacio Rivero, el cual también se fue expulsado. En la vuelta, el argentino Lorenzo Faravelli amplió la ventaja, mas Henry convertiría desde el manchón penal, con el colombiano Cristian Borja sellando el empate.