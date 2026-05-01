¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul se proclamó campeón de la Liga MX?

El Club de Fútbol Cruz Azul fiel a su costumbre e identidad en el campeonato mexicano de Primera División, suele ser un equipo competitivo que siempre está entre los primeros lugares de la clasificación general y se mantiene en lucha constante por los títulos de Liga MX.

Es verdad que muchas veces en la recta final o precisamente en la final se les complica la situación y aparecen los fantasmas del pasado, no por nada tienen 12 subcampeonatos de liga entre torneos largos y cortos, récord absoluto en el balompié azteca.

Sin embargo, constantemente son protagonistas del fútbol mexicano y este semestre durante el Torneo Clausura 2026 no ha sido la excepción y se han metido a la 'Fiesta Grande' como tercer lugar con 33 unidades, aunque en el camino estuvieron en un bache seis fechas consecutivas sin ganar que les costó quedarse sin entrenador previo a la última jornada para que Joel Huiqui tomara el lugar de Nicolás Larcamón.

Ahora, ya instalados en los cuartos de final se enfrentarán frente al Atlas FC, uno de los equipos vistos como la "cenicienta", clasificado en sexto sitio, pero con un diferencia de goles de -2 con 16 goles a favor y 18 en contra, por lo que evidentemente el cuadro celeste marcha como el favorito de la serie para avanzar a las semifinales.

Cruz Azul y su último campeonato en el Clausura 2021

La última ocasión que el cuadro cementero se coronó como monarca del fútbol mexicano fue en el Torneo Guard1anes Clausura 2021, en esa ocasión levantó su título número nueve de liga y rompió una sequía de más de 23 años sin tocar la gloria.

Cruz Azul fue campeón del torneo al derrotar a Santos Laguna en el marcador global 2-1, después de realizar una extraordinaria campaña donde igualó dos récords de Club León impuestos en el Clausura 2019: el de más victorias consecutivas (12 triunfos) y el de mayor porcentaje de puntos ganados en torneos cortos (80.3%), aunque, a diferencia del cuadro guanajuatense, el conjunto celeste sí logró obtener el título.

En ese torneo se clasificó como líder con 41 puntos con un +15 de diferencia con 26 goles a favor y 11 goles en contra. En cuartos de final esperó a su rival desde la reclasificación que fue Toluca, los eliminaron por 4-3 global.

En semifinales eliminaron 1-0 a Club Pachuca y finalmente en la final se impusieron 2-1 ante Santos Laguna alzándose con el trofeo en el Estadio Azteca.

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