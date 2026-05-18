¿Cuándo fue la última vez que dos entrenadores mexicanos se enfrentaron en una final de la Liga MX?

Quedó definida la gran final del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX: Pumas contra Cruz Azul. No se trata de una final inédita, pero sí tenía un gran número de años que estos dos no se encaraban en una lucha por el título, ya que la única vez ocurrió en la temporada 1978-79, cuando los cementeros se impusieron 2-0 global a través del paraguayo Carlos Jara y Horacio López Salgado, logrando la sexta estrella de la institución.

Efraín Juárez | Hector Vivas/GettyImages

Universidad Nacional fue el superlíder del semestre, quitándole la posición a Chivas justo en la última jornada, algo que aprovechó para poderse instalar en estas instancias, ya que superó tanto los cuartos de final como las semifinales por su posición en la tabla general. En el Clásico Capitalino ante el América, pudimos ver un espectáculo de 6-6 global, mientras en las semifinales, Pachuca quedó fuera por el 1-1 global, además que los felinos contaron con suerte tras las increíbles fallas de los Tuzos frente al arco en los minutos finales.



Del otro lado, La Máquina Celeste, cuarta de la clasificación, sí se impuso en el marcador a sus contrincantes. Primero tuvo que despachar 4-2 al Atlas en los cuartos de final. Después en las semifinales, el Guadalajara le complicó, aparte la polémica no estuvo exenta en el choque de Ida, con los celestes saliendo beneficiados. Ya en el Estadio Jalisco, culminaron la obra al imponerse 3-4 global para llegar a una final más en su historia, esperando conseguir la ansiada décima.

Joel Huiqui | CARL DE SOUZA/GettyImages

Y como no suele suceder muy a menudo, la final de la Liguilla tendrá un duelo táctico entre entrenadores mexicanos. Efraín Juárez con los Pumas, viviendo su primera Fiesta Grande, pero con el conocimiento obtenido en Europa, Estados Unidos y Colombia, ya pudo instalarse en corto tiempo en su primera final. Con Cruz Azul está Joel Huiqui, con un paso digno de aplausos porque tomó al equipo previo a la última jornada tras el cese del técnico argentino Nicolás Larcamón y sus números han sido impresionantes: cuatro victorias en cinco compromisos.

¿Cuándo fue la última vez que hubo final con técnicos mexicanos?

Tuvieron que pasar más de diez años para poder ver a dos estrategas nacionales luchar por el trofeo de la Liga MX. Tras ver desfilar como campeones en estos últimos años a timoneles como los argentinos Antonio Mohamed y Diego Cocca, el brasileño André Jardine, los uruguayos Guillermo Almada y Robert Dante Siboldi y el peruano Juan Reynoso, por fin habrá un monarca azteca, siendo Ignacio Ambriz el último en lograrlo allá en el Guard1anes 2020.

Miguel Herrera y Memo Vázquez | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Fue en el Clausura 2013 cuando Cruz Azul y América chocaron en la final, en una edición más del Clásico Joven. Los de Coapa, bajo el mando de Miguel Herrera, fueron el segundo mejor clasificado, en tanto que los de La Noria, con Guillermo Vázquez Jr como timonel, quedaron quintos. Y justamente se trata de una de las finales más recordadas en la historia del fútbol mexicano.



El Piojo y compañía echaron a Pumas en cuartos de final y a Rayados en las semifinales. Memo y sus muchachos cortaron los sueños de Morelia en cuartos y de Santos Laguna en semifinales.

FBL-MEXICO-AMERICA-CRUZ AZUL-FINAL | RONALDO SCHEMIDT/GettyImages

Para la final de Ida en el Estadio Azul, La Máquina sacó ventaja por la mínima del argentino Christian ‘Chaco’ Giménez. Ya en la vuelta en el Estadio Azteca, el colombiano Teófilo Gutiérrez aumentó la ventaja. Parecía que los celestes acababan por fin con su malaria de más de 15 años, pero al 86’ apareció el colombiano Aquivaldo Mosquera y en el tiempo añadido, Alejandro Castro cometió un inverosímil autogol tras un cabezazo del arquero Moisés Muñoz que iba para afuera llevando todo a la prórroga. Llegaron los penales y por los visitantes fallaron Javier ‘Chuletita’ Orozco y Castro, con Rogelio Chávez y Gerardo Flores acertando, al tiempo que Raúl Jiménez, el ecuatoriano Christian Benítez, el paraguayo Osvaldo Martínez y Miguel Layún cumplieron para lograr el onceavo título del Ave, con Miguel Herrera superando a Memo Vázquez en la batalla táctica de mexicanos.