¿Cuándo fue la última vez que el FC Barcelona de Flick se quedó sin marcar un gol en un partido?

El Barcelona no solo se apagó en ataque, sino que también volvió a mostrar una debilidad defensiva alarmante. El 4-0 ante el Atlético de Madrid dejó una sensación de descalabro total: el equipo fue superado en todas las líneas y nunca logró recuperar el control del partido.

El error de Joan García en el primer gol quedará registrado, pero sería injusto reducir el resultado a una jugada puntual. La caída fue colectiva. Y el dato que más preocupa en Barcelona es que el equipo volvió a encajar cuatro goles en apenas 45 minutos, algo que no ocurría desde aquel recordado derrumbe de Lisboa, con Flick en el banco rival.

Cuarta vez sin marcar con Flick

Más allá del resultado, lo que encendió las alarmas fue la falta de gol. En una semifinal y a las puertas de una final, el Barça se quedó en blanco por cuarta vez desde que el entrenador alemán tomó el mando, pese a tener una media cercana a los tres goles por partido.

Las otras ocasiones en las que el Barcelona no logró marcar fueron ante el Real Sociedad (1-0) y el Leganés (0-1) en la temporada 2024/25. Ya en la 2025/26 repitió la sequía frente al Chelsea (3-0) en Champions el pasado 25 de noviembre y ahora ante el Atlético (4-0) en la Copa del Rey.

Tampoco cambió el panorama con el ingreso de Lewandowski, que no logró aportar soluciones. A pesar de que el Barça remató 14 veces, solo generó dos situaciones realmente claras.

Con un sistema de juego tan arriesgado, el margen de error se reduce al mínimo. Y ante el Atlético faltó tensión competitiva, precisión en los pases y agresividad en la presión, algo impropio de una semifinal.

Ahora todo apunta a la revancha, que se jugará el martes 3 de marzo en el Camp Nou. El Barcelona necesitará un partido casi perfecto para soñar con la remontada. El desafío es enorme, pero el club se aferra a la ilusión de una noche épica.

