¿Cuándo fue la última vez que jugó Endrick con el Real Madrid?

Endrick atraviesa un mal momento en el Real Madrid. Todavía no suma minutos bajo el mando de Xabi Alonso y, para peor, se tuvo que perder el Mundial de Clubes por una lesión en los isquiotibiales.

La misma la sufrió el 18 de mayo en la victoria del Merengue por 2-0 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Desde allí, no volvió a saltar al verde césped. Además, con la selección de Brasil no juega desde abril, en la dolorosa caída 4-1 frente a Argentina en el Monumental por las Eliminatorias.

Sevilla FC v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

En lo que va de la temporada 2025/26 no jugó ni un solo minuto. Por LaLiga, quedó marginado de las primeras cuatro jornadas por una lesión en un muslo, mientras que en los siguientes cinco encuentros estuvo en el banquillo y no ingresó. Por UEFA Champions League, no fue convocado para el debut contra el Olympique de Marsella y no entró contra el Kairat Almaty.

El extremo paulista llegó a la Casa Blanca al cumplir la mayoría de edad, a mediados de 2024, y su contrato se extiende hasta junio de 2030, siempre y cuando no sea transferido antes. Con la camiseta Merengue lleva disputados 37 partidos, con siete goles y una asistencia, lejos de su rendimiento en el Palmeiras, donde marcó 21 tantos en 82 partidos mostrando una excelente performance.



De cara al próximo mercado de fichajes, uno de los equipos que lo tiene en carpeta es el Olympique Marsella, aunque varios clubes de la Premier League también podrían buscar hacerse de la ficha del brasileño, que seguramente tenga el Mundial 2026 como objetivo primordial.

"Para ser honesto, lo que más me pasa por la cabeza es que tengo miedo de no estar en la Copa del Mundo de 2026. Estoy preocupado porque mi sueño es estar en el Mundial. Es difícil incluso hablar de eso. Quiero ayudar a Brasil a ganar su sexto Mundial. Soy sincero, tengo miedo. Es muy difícil estar en el mejor club del mundo, con los mejores jugadores del mundo y no jugar casi nunca, no puedo seguir así", había dicho el propio brasileño en declaraciones públicas meses atrás.