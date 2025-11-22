¿Cuándo fue la última vez que Lamine Yamal jugó en el Camp Nou?

El Barça vuelve hoy a casa. Después de dos temporadas completas jugando en el Estadi Olímpic Lluís Companys, la plantilla de Hansi Flick regresará esta tarde al remodelado Spotify Camp Nou para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao (16:15 h). Una cita con aroma histórico por el reencuentro con la afición en el feudo azulgrana… y también por un protagonista muy especial: Lamine Yamal.

La joven superestrella catalana está llamada a ser uno de los nombres propios del partido. Aunque arrastra molestias de pubalgia desde hace semanas, todo apunta a que Flick le dará minutos —ya sea como titular o entrando desde el banquillo— con la intención de que alcance el ritmo competitivo ideal de cara al trascendental duelo del martes en Stamford Bridge ante el Chelsea. El técnico alemán sabe que el Barça necesita la electricidad, la amplitud y el desequilibrio que aporta el extremo, incluso cuando no está al cien por cien.

El encuentro, además, tendrá un componente emocional: será el regreso de Lamine Yamal al Camp Nou, un escenario que apenas ha podido pisar en su corta pero meteórica carrera. De hecho, la última —y única— vez que jugó allí fue el 29 de abril de 2023, en un Barça–Betis correspondiente a la temporada 2022-23. Aquel día, con solo 15 años, debutó con el primer equipo disputando 20 minutos que sorprendieron a todo el estadio. El Barça ganó 4-0 y nació oficialmente una estrella.

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Desde entonces, entre la mudanza provisional a Montjuïc y el proceso de reconstrucción del estadio, Lamine no había vuelto a competir en el gran templo azulgrana. Por eso, el choque ante el Athletic tiene un sabor especial: será su primer partido en el “nuevo” Camp Nou, y el reencuentro con una grada que hoy verá por fin en directo al futbolista que ha marcado el presente y el futuro del club.

Con Flick dispuesto a apostar por su talento y con el barcelonismo deseoso de volver a vibrar en casa, el regreso de Lamine promete ser uno de los grandes momentos de la temporada. Hoy, más que nunca, el Camp Nou vuelve a ser el hogar del futuro.