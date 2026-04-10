¿Cuándo fue la última vez que Monterrey no clasificó a Liguilla?

Después de las primeras 13 fechas del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Club de Fútbol Monterrey está teniendo un certamen para el olvido y se encuentra alejado de los primeros puestos de la tabla general y corre riesgo de quedar fuera de Liguilla después de casi 10 años avanzando a la fase final de manera ininterrumpida.

Actualmente se ubica en el lugar número 13 de la tabla general con 14 puntos tras cuatro victorias, dos empates y siete derrotas en 13 cotejos. Aunque aún tiene oportunidad matemática de clasificar, la posibilidad de no hacerlo está latente, pues ha igualado marcas negativas con las siete derrotas que lleva hasta el momento y los cuatro partidos en fila sin ganar.

La última ocasión que la Pandilla no clasificó a la Liguilla fue en el Apertura 2016. En ese torneo terminaron en el noveno lugar de la tabla general con 25 puntos bajo las órdenes de Antonio 'Turco' Mohamed.

Por lo tanto, desde el Clausura 2017 en adelante, el conjunto regiomontano ha clasificado de manera ininterrumpida a la fase final en todos los torneos, ya sea de manera directa o por medio del repechaje o Play-In que estuvo vigente entre el verano de 2020 y finales del 2025. Esto representa una racha de 18 torneos consecutivos clasificando hasta el Clausura 2026 en curso.

Antonio Mohamed era DT de Rayados en el Apertura 2016 | Azael Rodriguez/GettyImages

Su ausencia en el Apertura 2016

Tigres UANL fue campeón en el Apertura 2016 | Hector Vivas/GettyImages

En dicho torneo fueron irregulares y no les alcanzó para avanzar a la Liguilla. Sumaron 25 puntos tras seis triunfos, siete empates y cuatro derrotas con una diferencia de goles de +9.

Para su mala fortuna, en ese mismo torneo su acérrimo rival y vecino Club Tigres UANL avanzó a la gran final contra el Club América y se coronaron en la recordada final navideña en donde se impusieron en la tanda de penaltis 3-0.

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