¿Cuándo fue la última vez que un equipo marcó 10 o más goles en un partido de la FA Cup?

La última vez que un equipo marcó 10 o más goles en un partido de la FA Cup ocurrió el 11 de noviembre de 1995, cuando el Shrewsbury Town aplastó 11-2 al Marine en la primera ronda del torneo. Tres décadas después, esa barrera volvió a romperse, y el responsable fue el Manchester City de Pep Guardiola, que firmó una noche histórica en la tercera ronda de la edición 2026.

El sábado 10 de enero, el City se enfrentó al Exeter City con la etiqueta de favorito bien puesta. La diferencia de categorías era evidente, pero lo que realmente marcó el partido fue la seriedad con la que los citizens asumieron el compromiso. Desde el arranque, el dominio fue total. Max Alleyne abrió el marcador al minuto 12 y Rodrigo amplió la ventaja al 24 con un gol de alta manufactura. Antes del descanso, la presión constante provocó dos autogoles del Exeter, dejando el partido prácticamente sentenciado.

Lejos de bajar el ritmo, Guardiola aprovechó la segunda mitad para rotar piezas sin perder intensidad. Rico Lewis firmó el quinto al 49 y, cinco minutos después, Antoine Semenyo celebró su primer gol con el City, en una noche especial para él: además de anotar, dio una asistencia, algo que no sucedía en el club desde el debut de Sergio Agüero en 2011. El vendaval continuó con los tantos de Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly y Ryan McAidoo, quien también se estrenó con el primer equipo.

El Exeter encontró el gol del honor en el cierre, pero fue apenas un paréntesis. En la jugada siguiente, el City anotó el décimo para sellar el 10-1 final.

Para Guardiola, fue una noche doblemente histórica. En su partido oficial número 1,014 como entrenador, su equipo marcó 10 goles por primera vez desde que él está en el banquillo. Además, el City no alcanzaba esa cifra en la FA Cup desde el 29 de enero de 1930, cuando goleó 10-1 al Swindon Town. Guardiola ya había ganado por nueve goles de diferencia en otras dos ocasiones: Barça 9-0 Hospitalet (22.12.2011) y City 9-0 Burton Albion (09.01.2019).

