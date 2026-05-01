Las Chivas Rayadas del Guadalajara tuvieron una gran temporada regular. Cosechando un total de 36 unidades, los dirigidos por Gabriel Milito culminaron el torneo como segundos de la general, solo por debajo de los Pumas de la UNAM, que le arrebataron el liderato en la última jornada del campeonato.

En los cuartos de final, se enfrentarán a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un equipo al que nadie quiere enfrentarse en las liguillas, pues si bien es verdad que sus grandes figuras, como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac ya no se encuentran en su mejor nivel futbolístico debido a la edad, la jerarquía tiende a marcar la diferencia en la fiesta grande por el campeonato nacional.

Sin embargo, la escuadra rojiblanca no es ningún club improvisado. Su extraordinario director técnico argentino ha sabido sacarle el mayor provecho posible a su plantilla, y, sin lugar a dudas, serán un rival difícil de vencer en la liguilla, con todo y que la jugarán sin sus seleccionados nacionales.

¿Cuándo fue la útlima vez que las Chivas fueron campeonas de la Liga MX?

Chivas v Tigres UANL - Playoffs Torneo Clausura 2017 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Salir campeón es el sueño de todos los clubes al comenzar cada torneo. No obstante, solo unos cuantos convierten el sueño en meta, y, después, hacen de la meta una realidad. Las Chivas Rayadas del Guadalajara son de los equipos con más títulos de liga en la historia del balompié nacional, pero no ganan un campeonato de desde el ya lejano torneo de Clausura 2017.

Curiosamente, en aquella ocasión se enfrentaron también a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El duelo de ida se jugó en la cancha del 'Volcán', y acabó con un emocionante empate a dos. La vuelta se jugó en la cancha del estadio Akron, y ahi los rojiblancos vencieron 2-1 a los auriazules y se quedaron con el título.

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