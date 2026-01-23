¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la MLS?

Poco a poco se acerca una temporada más de la MLS, donde el Inter Miami, del astro argentino Lionel Messi, buscará refrendar su corona, luego de haberse quedado con la MLS Cup 2025 tras haber derrotado 3-1 al Vancouver Whitecaps, con anotaciones de los argentinos Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, además de un autogol del colombiano Édier Ocampo.

Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de MLS: Silva, Berte, Klauss, Ordaz, Iago, Torres, Guido y más https://t.co/zccOv6ZC4v — Mauricio Gasca (@Melocrab) January 23, 2026

Por otro lado, el ganador de la MLS Supporter’s Shield fue el Philadelphia Union, después de haber registrado 66 puntos, sacando una unidad a sus más cercanos perseguidores, el FC Cincinnati y el Inter Miami. Sin embargo, The Union quedó fuera en las semifinales de la Conferencia Este a causa del New York City FC.



Y como la fecha de arranque está a la vuelta de la esquina, los clubes están reforzándose de la mejor forma posible. Nombres de grandes jugadores suenan para aterrizar en la liga de Estados Unidos, entre ellos, el portugués Bernardo Silva del Manchester City, el alemán Timo Werner del RB Leipzig, el polaco Robert Lewandowski del Barcelona y el colombiano James Rodríguez.

¿Cuándo arranca la temporada 2026 de la MLS?

La edición número 31 de la liga norteamericana está pactada para iniciar el próximo sábado 21 de febrero con el choque entre el St. Louis City SC y el Charlotte FC en el Energizer Park. Asimismo, la temporada regular llegará a su fin el sábado 7 de noviembre.

We like the look of 2026. 🔮📅



Next year’s MLS schedule is officially here: https://t.co/jr3EoixC0m pic.twitter.com/fjITDUfmhn — Major League Soccer (@MLS) November 20, 2025

Los Playoffs están planeados para llevarse a cabo en un periodo ininterrumpido entre noviembre y diciembre finalizando con la gran final de la MLS Cup. Cabe resaltar que la competencia hará una pausa de siete semanas en la campaña regular entre el 25 de mayo y el 16 de julio debido al Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.



Otro dato importante es que esta sería la última temporada que se jugaría bajo el formato de primavera-otoño, ya que la MLS planea modificar a un formado de otoño-primavera, tal como lo hacen las ligas de los otros países.