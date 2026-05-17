¿Cuándo juega el Barcelona el último partido de la temporada 2025/26?

El FC Barcelona venció al Real Betis este domingo 17 de mayo en partido de la jornada 38 de LaLiga. Los blaugranas se impusieron por marcador de 3-1 con doblete de Raphinha y gol de Joao Cancelo. Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick, que se coronó campeón del futbol español en la jornada pasada, llegó a 94 puntos.

El cuadro blaugrana se convirtió en el primer equipo en la historia de LaLiga en ganar sus 19 de 19 partidos como local en una temporada. En este periplo, el Barcelona registró 57 goles a favor y solamente 10 en contra.

Tras su sorpresiva derrota ante el Deportivo Alavés el pasado 13 de mayo, el equipo de Flick ya no aspira a alcanzar los 100 puntos en la liga. A continuación te contamos cuál es el último compromiso de los culés en la temporada 2025/2026.

El duelo sirvió como despedida de Robert Lewandowski ante su afición en el Camp Nou. El delantero polaco no continuará en la institución culé para la próxima temporada. Durante su paso por el Barça anotó un total de 119 goles. Podría aumentar su registro en la última fecha de LaLiga.

El Barcelona visitará al Valencia en la última jornada

El próximo sábado 23 de mayo, el FC Barcelona disputará su último encuentro de la temporada: visitará al Valencia en el Estadio de Mestalla. El duelo está programado para jugarse a las 15:00 horas (Estados Unidos/ ET),13:00 horas (México) y 20:00 horas (España).

FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Se espera que los culés terminen la temporada con una victoria sobre los Chés. En sus diez enfrentamientos más recientes, el Barcelona suma nueve victorias y un empate.