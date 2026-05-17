¿Cuándo juega el Real Madrid el último partido de la temporada 2025/26?

El Real Madrid se impuso este domingo 17 de mayo ante el Sevilla en la penúltima jornada de LaLiga. El cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa se impuso por la mínima diferencia ante los andaluces con un gol de Vinicius Junior. Con este resultado, los merengues llegaron a 83 puntos en la temporada, producto de 26 victorias, cinco empates y seis derrotas.

El cuadro blanco ha tenido una temporada francamente decepcionante tras no conseguir ningún título. La directiva ya trabaja en reconstruir al equipo para la campaña 2026/2027, para la cual se esperan varias bajas en la plantilla y la probable llegada de José Mourinho como el nuevo director técnico.

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Sin embargo, al Real Madrid todavía le queda un partido por delante. A continuación te contamos los detalles sobre este compromiso.

Real Madrid vs Athletic, el último partido de la temporada

El último duelo del Real Madrid en este curso será ante el Athletic Club en la jornada 38 del futbol español. El partido está programado para jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo 23 de mayo a las 15:00 horas (Estados Unidos/ Este),13:00 horas (México) y 20:00 horas (España).

Este sería el último partido de Arbeloa al frente del primer equipo del conjunto madrileño. Se espera que en las próximas horas se confirme el regreso de Mourinho, quien dirigió al club entre julio de 2010 y junio de 2013.

Se espera que el Madrid cierre la temporada con una victoria. En sus diez enfrentamientos más recientes ante el Athletic, los merengues suman ocho victorias, un empates y solamente una derrota.