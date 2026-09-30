¿Cuándo juega Lionel Messi su último partido con la selección argentina?

Lionel Messi está a menos de una semana de disputar su último partido con la selección argentina. Después de más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste, la despedida ¿definitiva? del capitán está cada vez más cerca.

¿Cuándo juega Messi su último partido con la selección argentina?

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina será el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Messi anunció su retiro de la selección el pasado 31 de agosto, luego del Mundial 2026, en el que Argentina llegó hasta la final y cayó 1-0 ante España en tiempo suplementario. Sin embargo, todavía quedaba pendiente una última aparición frente al público argentino.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL | PAUL ELLIS/GettyImages

La AFA organizó la despedida para el amistoso ante Benín, que además cerrará una serie de tres encuentros que el equipo de Lionel Scaloni disputará en el país durante esta ventana internacional.

Argentina comenzará su calendario hoy, ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre,cpero ya en el Monumental.

Messi no participará de ninguno de esos dos encuentros. Se incorporará para el último compromiso de la serie, ante Benín, que estará centrado en su despedida.

Los tres amistosos de Argentina

Argentina vs. Bolivia: miércoles 30 de septiembre, estadio Mario Alberto Kempes.

Argentina vs. Burkina Faso: sábado 3 de octubre, estadio Monumental.

Argentina vs. Benín: martes 6 de octubre, estadio Monumental.

El último de ellos será mucho más que un amistoso. Messi volverá a ponerse la camiseta número 10 y el brazalete de capitán por última vez, cerrando un recorrido que comenzó en agosto de 2005, cuando debutó con la selección mayor con apenas 18 años.

Desde entonces disputó 207 partidos y convirtió 125 goles con Argentina. En el camino atravesó derrotas dolorosas, renunció brevemente a la selección y finalmente encabezó la etapa más exitosa de la Albiceleste en décadas, con la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

El martes 6 de octubre llegará el último capítulo. Esta vez no habrá otro torneo ni otro partido con Argentina esperando más adelante: ante Benín, en el Monumental, Messi se despedirá definitivamente de la selección.