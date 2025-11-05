¿Cuándo marcó su último gol Rodrygo Goes con el Real Madrid?

Con el inicio de la era de Xabi Alonso dentro del Real Madrid, ciertos roles dentro del plantel han cambiado de forma radical. Algunos jugadores que estaban en el olvido hoy son intocables para el técnico. Otros que solían ser parte del once estelar del cuadro de la capital de España han perdido sitio.

El caso de Rodrygo Goes, sin embargo, es uno que no varía. El brasileño no tenía tanto lugar en el planteo de Ancelotti y ahora, con la llegada de Xabi Alonso, la situación sigue sin mejorar.



Como era de esperar, las especulaciones en torno a su salida están a la orden del día. La realidad es que el entrenador tiene motivos para descartar al formado en Santos, pues el extremo suma más de 8 meses sin encontrar portería.

El último gol en partido oficial para Goes fue el 04 de marzo del año en curso. El último rival que recibió un tanto de parte del brasileño fue el Atlético de Madrid en la ida del cruce de Champions League. Ese cotejo fue ganado por los de la Casa Blanca quienes a la postre se llevaron la serie.

Desde entonces, el jugador no ha encontrado portería. Esto significa que el bajón de nivel de parte de Rodrygo no va de la mano con la presencia de Xabi Alonso. Incluso desde el cierre de la era de Carlo Ancelotti con el Real Madrid, el futbolista ya mostraba una baja radical en su aporte directo.

Desde el encuentro antes mencionado a la fecha, Rodrygo ha jugado la estrepitosa cifra de 29 partidos oficiales con el Real Madrid, todos ellos sin poder marcar gol.

Esta evidente baja de peso en el aporte directo al club. Así como el poco gusto del cuerpo técnico por el perfil de juego de Goes, es lo que ha colocado al ex Santos dentro de las posibles salidas del Real Madrid para el muy corto plazo.

