¿Cuándo podría debutar Alexander Isak con el Liverpool?

El Liverpool oficializó el fichaje de Alexander Isak el día 1 de septiembre de 2025, último día del mercado de transferencias. El fichaje de Isak por el Liverpool se realizó por un valor de 150 millones de euros.

Isak firmó por seis temporadas con el equipo que dirige Arne Slot y es el último campeón de la Premier League. De esta manera, estará vinculado al Liverpool hasta el 2031.

Además, se estima que el centrodelantero percibirá un salario base de £300,000 por semana (£15,6 millones anuales) en el Liverpool. Este salario lo sitúa entre los jugadores mejor pagados del club, solo por detrás de Mohamed Salah y Virgil van Dijk. En el Liverpool, se espera que Isak juegue como delantero centro en el sistema táctico de Arne Slot. Su capacidad para jugar tanto como único punta como en una delantera acompañada le ofrece flexibilidad al equipo.

El inicio del Liverpool en la Premier es brillante. Ganó los 3 partidos, ante Bournemouth, Newcastle y el Arsenal, y es el único que tiene este puntaje perfecto. Para la clasificación al próximo Mundial 2026, Isak fue convocado por su selección, Suecia. Al regresar, quedará a disposición del club y podría debutar por la jornada 4 ante Burnley, el próximo domingo 14 de septiembre a las 9hs (C.E. EEUU), 7hs (MEX) y 15 (ESP).

Seguramente Isak vaya a ser titular en dicho partido, pero en caso que por alguna razón no juegue ese partido, tendrá revancha 6 días después, más precisamente el sábado 20 de septiembre a las 07.30 (EEUU), 05.30 (MEX) y 13.30 (ESP).

A la espera de su debut, el hincha Red sab que, con Isak en el ataque, nunca caminará solo y le dará muchas alegrías.

