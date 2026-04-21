¿Cuándo puede proclamarse campeón de LaLiga el FC Barcelona?

El FC Barcelona será campeón de LaLiga, solo es cuestión de tiempo, y el foco ahora está puesto en cuándo podría darse la consagración del equipo de Hansi Flick como bicampeón del campeonato español de primera división.

La diferencia actualmente es de nueve puntos entre el equipo Blaugrana y el Real Madrid, su más inmediato perseguidor, y las ganas de los catalanes están apuntadas a la jornada 35, donde se jugará El Clásico en el Camp Nou.

Si el FC Barcelona gana sus próximos tres partidos, y el Real Madrid hace lo propio, un triunfo en el partido más importante del fútbol español definiría el campeonato: el FCB quedaría 12 puntos por arriba con nueve en juego.

Por supuesto, todo esto quedará supeditado a los resultados del Real Madrid, que de los últimos cuatro perdió tres y empató uno, atravesando un momento realmente complejo tras la eliminación de la UEFA Champions League a manos del Bayern Múnich en cuartos de final.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El FC Barcelona tuvo una buena temporada, aunque el objetivo principal, la UEFA Champions League, no se cumplió: llegaron hasta cuartos de final, donde cayeron por lo justo en una serie llena de goles frente al Atlético de Madrid. En la Copa del Rey sucedió exactamente lo mismo, con idéntico contrincante aunque en instancia de semifinales.

En LaLiga acumulan 79 puntos, producto de 26 victorias, un solo empate y cuatro derrotas en los 31 partidos disputados hasta el momento. Anotó 84 goles y encajó solamente 30. El mejor triunfo fue ante el Valencia por la jornada 4, ganando por 6-0 en condición de visitante. Por su parte, la caída más dura fue contra el Sevilla en la octava fecha por 4-1, también fuera de casa.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 2018/19 tras gritar campeón también en la 2017/18.

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