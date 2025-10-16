¿Cuándo puede volver a jugar Lisandro Martínez con el Manchester United?

Lisandro Martínez se encuentra en la fase final de su recuperación tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, sufrida en febrero de 2025. Una lesión que supuso un nuevo revés en su etapa en el Manchester United, la cual no ha sido mala en el plano individual, pero no ha podido ser acompañada de éxitos colectivos.

Desde su llegada a los Red Devils en el verano de 2022 y procedente del Ajax por más de 57 millones de euros, el defensa campeón del mundo con Argentina se ganó rápidamente el respeto de la afición y compañeros por su carácter, intensidad y liderazgo en la zaga.

Según un informe de Sky Sports, los últimos exámenes médicos realizados a Martínez, la semana pasada, arrojaron resultados muy positivos, lo que ha permitido al gaucho dar los pasos finales hacia su total recuperación. No obstante, el cuerpo técnico y médico del ManU se muestra prudente, así que ninguno tiene intención de forzar el regreso del zurdo, especialmente al tomar en cuenta su historial reciente de lesiones.

🚨 Lisandro Martínez is nearing a return to full training after eight months out. A positive scan on his knee has boosted optimism that he could rejoin the group this week though Manchester United plan to manage his comeback carefully.



[@SkySportsLyall] pic.twitter.com/oAhquLdXA8 — SimplyUtd (@SimplyUtd) October 15, 2025

De ese modo, todo apunta a que Licha se reintegrará a los entrenamientos del United a finales de esta semana o inicios de la otra. A partir de entonces, el objetivo del canterano de Newell's será recuperar el ritmo competitivo y la forma física, por lo que su vuelta a los terrenos de juego podría producirse en cuestión de semanas.

¿Es importante Lisandro Martínez en el Manchester United?

Su regreso es esperado por el entrenador Rúben Amorim, quien asumió el mando de los Diablos Rojos en noviembre de 2024 y ha implantado un sistema 3-4-2-1 que exige una defensa sólida y con buena salida del balón.

En dicho esquema, Martínez es una pieza clave dado que combina agresividad en la marca con una notable capacidad para iniciar el juego desde atrás, algo que en Old Trafford han echado de menos durantes los últimos meses.

En el plan ideal de Amorim, el argentino ocuparía el rol de central izquierdo, acompañado en la línea de tres en el fondo por el joven francés Leny Yoro y el neerlandés Matthijs de Ligt o Harry Maguire. Claro está, las lesiones recurrentes de varios de ellos han complicado los planes del estratega portugués y contribuido a la irregularidad del equipo en los tiempos recientes.

En definitiva, la recuperación de Lisandro Martínez representará una inyección de moral y liderazgo para un Manchester United que busca recuperar estabilidad y confianza en todas las zonas del campo.

Más noticias sobre la Premier League