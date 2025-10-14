Un posible reemplazo de Ruben Amorim en el Manchester United renovaría el contrato con su actual club

Uno de los objetivos previstos para el Manchester United en caso de que Ruben Amorim sea despedido es Oliver Glasner. Sin embargo, el técnico está en conversaciones con el Crystal Palace sobre una extensión de contrato, dijo el presidente Steve Parish.

La reputación del austriaco aumentó en los últimos meses tras haber guiado al equipo a la conquista de su primer gran trofeo en mayo (el gol de Eberechi Eze fue suficiente para asegurar una victoria por 1-0 sobre el Manchester City en la final de la Copa FA) , así como la victoria en la Community Shield de agosto, en la que los Eagles derrotaron al campeón de la Premier League, el Liverpool, en los penales.

Manchester United FC v Crystal Palace FC - Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El Palace también acaba de disfrutar de una racha invicta de 19 partidos en todas las competiciones, una racha que fue interrumpida dramáticamente por Jack Grealish y el Everton justo antes del receso internacional de octubre.

Tal vez no sea una sorpresa que el trabajo de Glasner haya atraído a admiradores de otros lugares, y que el estilo de juego fluido del Palace haya contribuido significativamente a su reciente ascenso.

Se ha vinculado al Manchester United, en medio de una intensa presión sobre el actual jefe Ruben Amorim, mientras que los gigantes de la Bundesliga, el Bayern Múnich, también han sido promocionados como un posible lugar de aterrizaje: Glasner no es un desconocido en Alemania después de dirigir al Eintracht Frankfurt y es bien considerado después de levantar la Europa League 2021-22 con el club.

Pero en una aparición en talkSPORT, el presidente del Palace, Parish, buscó aclarar los planes del club para Glasner, quien termina contrato el próximo verano, y afirmó que le "encantaría" mantener al jugador de 51 años en Selhurst Park ya que han comenzado las conversaciones sobre una extensión.

“Hemos tenido algunas conversaciones preliminares”, declaró a talkSPORT . “Nos encantaría retener a Oliver. Estamos construyendo algo. Creo que para Oliver lo importante es que las condiciones sean las adecuadas... se trata de que todo esté de tal manera que disfrute de su trabajo y que las condiciones le resulten favorables para lograr sus objetivos. Oliver quiere ganar. Si logramos alinear esos intereses, con suerte podremos lograr algo”.

El Manchester United no planea un cambio de entrenador "impulsivo"

Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Está por verse si el United decide sustituir a Amorim. El técnico portugués tuvo una relación inestable con los medios de comunicación debido a las constantes críticas a sus tácticas, pero siempre ha mantenido que no se marchará de Old Trafford por muy malos que sean los resultados.

Aunque el propietario minoritario del United, Sir Jim Ratcliffe, preferiría ver a los Diablos Rojos ganar, dijo recientemente en una entrevista que estaba comprometido a darle a Amorim tres años para cambiar el rumbo del club. Además, citó el trabajo realizado por Mikel Arteta en el Arsenal como una posible razón para ignorar a alguien como Glasner a favor de mantener a Amorim.

“Rubén necesita demostrar que es un gran entrenador durante tres años”, dijo Ratcliffe. “Sí. Ahí es donde estaría yo. Tres años. Porque el fútbol no se hace de la noche a la mañana”, continuó cuando se le preguntó si a Amorim le darían ese tiempo. “Son tres años. También hay que fijarse en Arteta en el Arsenal. Lo pasó fatal los dos primeros años. Tenemos que ser pacientes. Tenemos un plan a largo plazo. No se trata de un cambio repentino. No se puede dirigir un club como el Manchester United con reacciones impulsivas ante un periodista que se descontrola cada semana".

Más noticias sobre el mercado de fichajes