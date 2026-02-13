¿Cuándo regresará Santiago Giménez a la actividad con el Milán?

Santiago Giménez ya tiene una fecha tentativa para volver a las canchas con el Milan. El delantero mexicano, quien fue intervenido quirúrgicamente del tobillo, se encuentra en la etapa final de su recuperación y el cuerpo técnico ya trazó una ventana estimada para su retorno competitivo.

El atacante no tiene actividad oficial desde el pasado 28 de octubre, cuando sufrió la lesión que lo obligó a parar. Desde entonces, el club optó por un tratamiento cuidadoso que incluyó cirugía y un proceso de rehabilitación progresivo, con el objetivo de evitar recaídas.

El tiempo corre y el Mundial se acerca. ⏳🇲🇽



Son buenas noticias para el Milan, Santi Giménez estaría regresando muy pronto a las canchas para ser ese goleador nato que lo identifica. ⚫️🔴



Aquí te dejamos los detalles 👉https://t.co/yLA4du26sh pic.twitter.com/BELaCnyeJD — Esto en Línea (@estoenlinea) February 12, 2026

Massimiliano Allegri fue claro respecto al panorama físico del delantero. “Regresará en 20 días mínimo, puede ser hasta un mes más”, confirmó el estratega, dejando abierta la posibilidad de que el proceso se extienda ligeramente dependiendo de la respuesta del futbolista en los entrenamientos finales.

El técnico italiano insistió en que la prioridad del club es proteger al jugador antes que acelerar su vuelta. El Milan entiende que la temporada entra en una etapa decisiva, pero también sabe que arriesgar a su delantero centro podría resultar contraproducente tanto en lo deportivo como en lo físico.

La idea en Casa Milan es no correr riesgos innecesarios. Giménez ha respondido de forma positiva a las cargas controladas, pero todavía necesita completar sesiones intensas con el grupo antes de recibir el alta definitiva. El cuerpo médico monitorea de cerca cada avance.

Atalanta v Ac Milan - Serie A | DeFodi Images/GettyImages

El mexicano, que se había consolidado como referencia ofensiva del equipo, dejó un vacío evidente durante su ausencia. Su capacidad goleadora y movilidad dentro del área lo habían convertido en pieza clave del esquema rossonero, por lo que su regreso es esperado con especial ilusión.

Además, el calendario internacional también juega un papel importante. Con el Mundial acercándose en el horizonte, la selección mexicana sigue de cerca su evolución. Sin embargo, tanto el jugador como el club coinciden en que lo primordial es regresar en plenitud, no antes.

Si los plazos se cumplen, Santiago Giménez podría reaparecer en un lapso de tres a cuatro semanas. Todo dependerá de cómo responda su tobillo a las exigencias competitivas. Por ahora, la cuenta regresiva está en marcha y el Milan prefiere paciencia antes que precipitación.