¿Cuándo se cierran las votaciones del Balón de Oro 2026?

La entrega del Balón de Oro detendrá el tiempo por un rato, mudando la atención del Theatre Chatelet a Londres por edición única en homenaje a Sir Stanley Matthews. La versión 2026 está marcada por un hecho muy particular y concreto: la autocampaña que están haciendo los candidatos, distinta a todas las temporadas pasadas.

La votación se cerrará este lunes 28 de septiembre de 2026, momento en el que los seleccionados deberán haber enviado sus selecciones para todos los premios que se entregarán en la gala. La ceremonia tendrá lugar el próximo 26 de octubre.

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Leo Messi

Joao Neves

Michael Olise

Willian Pacho

Julián Quiñónes

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferrán Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Jr.

Vitinha

¿Qué premios se entregan en la gala del Balón de Oro?

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025 | FRANCK FIFE/GettyImages

Trofeo Kopa (mejor futbolista y a la mejor futbolista sub-21 del mundo)

(mejor futbolista y a la mejor futbolista sub-21 del mundo) Trofeo Yashin (mejor guardameta y a la mejor guardameta del mundo)

(mejor guardameta y a la mejor guardameta del mundo) Trofeo Gerd Müller (máximo goleador y a la máxima goleadora de la temporada)

(máximo goleador y a la máxima goleadora de la temporada) Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador de un equipo masculino y al mejor entrenador o entrenadora de un equipo femenino)

(mejor entrenador de un equipo masculino y al mejor entrenador o entrenadora de un equipo femenino) Club del Año (mejor club masculino y al mejor club femenino de la temporada)

(mejor club masculino y al mejor club femenino de la temporada) Premio Sócrates (reconocimiento al compromiso social y la labor humanitaria realizada a través del fútbol)

La postura de los candidatos

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Los tres máximos candidatos al Balón de Oro parecen ser Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane. Solamente este último, el inglés, no emitió una declaración en campaña por ganar el premio, quizás confiando pura y exclusivamente en sus capacidades y estadísticas.

"Yo creo que ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin. No a un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles te dan el premio al ‘pichichi’ de la temporada. Son cosas muy diferentes que la gente no está entendiendo", dijo Lamine Yamal en diálogo con Universo Valdano.

"Cuando tú ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG, que ha sido el mejor equipo, y ese es el premio que tiene el PSG. Otra cosa diferente es que en el PSG esté el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo es el que tú, como comentarista, estás viendo el partido y estás disfrutando de él, lo ves, es un jugador muy diferente a todos", agregó.

En charla con el Diario AS, el encargado de colgarse los laureles fue Kylian Mbappé: “Mi opinión es que este es un buen año para ganarlo. Mi mejor abogado son mis pies. Por mucho que yo hable. Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Debe volver al Bernabéu, a los madridistas, que vuelva para todas estas personas para darles ilusión. Esa gente se la merece más que todo el mundo”, señaló el astro francés.