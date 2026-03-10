¿Cuándo se conocerán las listas definitivas del Mundial 2026? Fechas clave de las convocatorias

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y una de las grandes preguntas de los aficionados es cuándo se conocerán las listas definitivas de las selecciones que disputarán el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA ya estableció las fechas oficiales para el proceso de convocatorias. Las selecciones deberán presentar su lista definitiva de 26 futbolistas antes del 1 de junio de 2026, momento en el que quedarán confirmadas las plantillas que competirán en la Copa del Mundo.

Antes de esa fecha, cada selección deberá cumplir con otro paso obligatorio: la entrega de una prelista ampliada de jugadores.

¿Cuándo deben presentar las selecciones la prelista para el Mundial 2026?

De acuerdo con el reglamento del torneo, las federaciones deberán enviar a la FIFA una prelista de buena fe de hasta 35 futbolistas a más tardar el 11 de mayo de 2026.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | David Ramos - FIFA/GettyImages

Esta lista preliminar incluye a todos los jugadores que pueden ser considerados para disputar el Mundial. A partir de ese grupo, los entrenadores deberán reducir la convocatoria hasta llegar al plantel definitivo.

Aunque estas prelistas no siempre se hacen públicas, suelen servir como referencia para anticipar qué futbolistas están en la carrera por formar parte del equipo final

Fecha límite para las listas definitivas del Mundial 2026

La fecha límite para confirmar las plantillas finales del Mundial 2026 es el 1 de junio de 2026.

Ese día todas las selecciones deberán entregar su convocatoria oficial de 26 jugadores, que serán los futbolistas habilitados para disputar la Copa del Mundo.

En algunos casos, la FIFA permite cambios de último momento si algún jugador sufre una lesión grave antes del inicio del torneo, pero una vez cerradas las listas los entrenadores ya no pueden realizar modificaciones libres.

Cómo funciona el proceso de convocatorias para el Mundial

El sistema que utilizará la FIFA para el Mundial 2026 seguirá el mismo modelo que se utilizó en torneos recientes:

FIFA World Cup 2026 Official Draw | Pool/GettyImages

11 de mayo de 2026: fecha límite para presentar la prelista de hasta 35 jugadores

Semanas previas al torneo: los entrenadores recortan la convocatoria

1 de junio de 2026: entrega oficial de la lista definitiva de 26 futbolistas

A partir de ese momento, las selecciones comenzarán su preparación final de cara al inicio de la Copa del Mundo

Un Mundial histórico con 48 selecciones

El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones, lo que ampliará la cantidad de equipos participantes y partidos disputados.

El torneo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose también en la primera Copa del Mundo organizada por tres países.

Por eso, las convocatorias definitivas del 1 de junio de 2026 marcarán el momento en el que los equipos quedarán oficialmente definidos para competir en el torneo más importante del fútbol mundial.