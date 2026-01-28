¿Cuándo se juegan los Playoffs de la Champions League 2025/2026?

La Champions League 2026 ha entrado en su etapa más vibrante con la definición de la fase liga. Bajo el nuevo formato, la expectativa se centra en los Playoffs de Champions League, una ronda de eliminación directa que funciona como un repechaje de lujo para aquellos equipos que no lograron el boleto directo a octavos de final. Esta instancia no solo define la supervivencia de 16 clubes, sino que establece el camino definitivo hacia la final en un cuadro de estilo “sembrado”.

Así, la competencia máxima del fútbol europeo vuelve a tener la disputa de la fase de Playoffs, esta instancia extra que se añadió en la edición pasada. Los equipos clasificados del puesto 9° al puesto 24° durante la primera parte de la temporada se enfrentan para hacerse un lugar entre los 16 mejores del certamen europeo, sumándose allí a los que terminaron en el top 8.

Esta instancia se disputará en febrero, con los partidos de ida el martes 17 y miércoles 18 en el estadio del equipo peor clasificado y los de vuelta el martes 24 y miércoles 25 en la casa del equipo que sumó más puntos en la fase de liga.

El sorteo de los cruces de Playoffs se realizará el viernes 30 de enero a las 12:00 horas de España (5:00 CDMX, 6:00 ET de Estados Unidos y 8:00 de Argentina).

Este sorteo solo determinará las ocho series de los Playoffs, con el detalle de que cada equipo solo puede tener dos posibles rivales, de acuerdo a su posicionamiento en la clasificación: el 9° y el 10° se pueden enfrentar al 23° o al 24°, el 11° y el 12° al 21° o 22° y así sucesivamente.

Terminar en una posición específica puede cambiar drásticamente la dificultad del camino hacia el título. Estar en el 11º o 12º lugar podría considerarse ventajoso frente al 7º u 8º, ya que los equipos en esas posiciones evitan cruzarse con el 1º o 2º de la tabla (como Arsenal o Bayern Munich) hasta las semifinales, aunque a cambio deben disputar esta ronda adicional de Playoffs.

