Sorteo de los Playoffs de la Champions League 2025/26: lista completa de partidos

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 llegó a su final este miércoles. Tras diputarse la última jornada ya conocemos los 8 equipos que se clasificaron directamente a los octavos de final, los 12 que están definitivamente eliminados del torneo y los 16 que jugarán el Playoff para estar en la siguiente ronda.

Este viernes 30 de enero ha tenido lugar el sorteo de los Playoffs en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. Por lo tanto, los equipos clasificados entre el 9º puesto y el 24º ya saben quién será su próximo rival en esta competición.

Grandes de Europa como el Real Madrid, la Juventus , el Inter de Milán o el vigente campeón, el PSG, deben pasar a la primera ronda del cuadro tras no quedar entre los ocho mejores en la clasificación. El nivel de competencia en la ronda de Playoffs sin duda traerá dramatismo, emoción y finales emocionantes a medida que la máxima competición de la UEFA continúa su desarrollo.

Sorteo de las eliminatorias del Playoff de la Champions League 2025/26: lista completa de partidos

Ruta plateada

Benfica vs Real Madrid

Mónaco vs PSG

Galatasaray vs Juventus

Borussia Dortmund vs Atalanta

Ruta azul

Bodo / Glimt vs Inter de Milán

Qarabag vs Newcastle United

Club Brujas vs Atlético de Madrid

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Champions League 2025/26?

La eliminatoria se jugará a doble partido. Los encuentros de ida se jugarán los días 17 y 18 de febrero en el campo del equipo que haya quedado en peor lugar en la clasificación. La vuelta está programada para la siguiente semana, los días 24 y 25 en el estadio de los cabezas de serie.

Fechas importantes de la UEFA Champions League 2025/26

Ronda Fecha Playoffs 17 y 18 de febrero ida / 24 y 25 de febrero vuelta Sorteo octavos, cuartos y semifinales 21 de febrero Octavos de final 4 y 5 de marzo ida / 11 y 12 de marzo vuelta Cuartos de final 8 y 9 de abril ida / 15 y 16 de abril vuelta Semifinales 29 y 30 de abril ida / 6 y 7 de mayo vuelta Final 31 de mayo

